Головна Компанії Puma може змінити власника — хто полює на бренд

Puma може змінити власника — хто полює на бренд

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 16:55
Китайська Anta Sports та конкуренти з Азії розглядають купівлю німецького спортивного бренду Puma
Головний офіс компанії Puma. Фото: офіційний сайт Puma
Ключові моменти Хто полює на Puma Конкуренція з Японії

Китайська Anta Sports Products розглядає можливість поглинання німецького виробника спортивного одягу Puma SE. Компанія вже консультується з радниками щодо потенційної пропозиції та структури майбутньої угоди.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, які побажали залишитися анонімними.

Читайте також:

Хто полює на Puma

За даними співрозмовників агентства, Anta, чиї акції котируються на Гонконгській біржі, може об’єднатися з інвестиційним фондом, якщо все ж вирішить вийти з офіційною пропозицією щодо купівлі Puma. Такий формат дозволив би розділити ризики та збільшити фінансові можливості для поглинання глобального бренду.

Водночас Puma залишається об’єктом інтересу й для інших гравців. Ще одна китайська компанія, виробник одягу Li Ning Co, за інформацією Bloomberg, обговорює з банками можливі варіанти фінансування угоди.

Конкуренція з Японії

Потенційним претендентом на Puma також може стати японська Asics Corp. Бренд здатен привернути увагу великих виробників спортивного одягу з Азії, які шукають шлях до посилення своїх позицій на європейському та глобальному ринках.

Таким чином, навколо Puma формується конкуренція між кількома азійськими гравцями, і остаточна конфігурація потенційної угоди може залежати як від оцінки активу, так і від готовності компаній об’єднуватися з інвестфондами для великого поглинання.

Як повідомлялось раніше, відомі бренди мінералки Моршинська та Миргородська продадуть в нові руки на аукціоні.

Також ми писали, що на Київщині виготовляли підробки під відомІ бренди

 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
