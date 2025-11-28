Китайська Anta Sports та конкуренти з Азії розглядають купівлю німецького спортивного бренду Puma

Головний офіс компанії Puma. Фото: офіційний сайт Puma

Китайська Anta Sports Products розглядає можливість поглинання німецького виробника спортивного одягу Puma SE. Компанія вже консультується з радниками щодо потенційної пропозиції та структури майбутньої угоди.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, які побажали залишитися анонімними.

Хто полює на Puma

За даними співрозмовників агентства, Anta, чиї акції котируються на Гонконгській біржі, може об’єднатися з інвестиційним фондом, якщо все ж вирішить вийти з офіційною пропозицією щодо купівлі Puma. Такий формат дозволив би розділити ризики та збільшити фінансові можливості для поглинання глобального бренду.

Водночас Puma залишається об’єктом інтересу й для інших гравців. Ще одна китайська компанія, виробник одягу Li Ning Co, за інформацією Bloomberg, обговорює з банками можливі варіанти фінансування угоди.

Конкуренція з Японії

Потенційним претендентом на Puma також може стати японська Asics Corp. Бренд здатен привернути увагу великих виробників спортивного одягу з Азії, які шукають шлях до посилення своїх позицій на європейському та глобальному ринках.

Таким чином, навколо Puma формується конкуренція між кількома азійськими гравцями, і остаточна конфігурація потенційної угоди може залежати як від оцінки активу, так і від готовності компаній об’єднуватися з інвестфондами для великого поглинання.

