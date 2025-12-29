Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании PlayCity будет по-новому штрафовать за рекламу азартных игр

PlayCity будет по-новому штрафовать за рекламу азартных игр

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 18:45
Госагентство PlayCity планирует изменить штрафы за рекламу азартных игр
Мужчина в казино. Фото: Freepik

Государственное агентство PlayCity готовит изменения в подходе к штрафам за рекламу игорного бизнеса. Речь идет не о новых суммах, а о другой логике наказания.

Теперь штраф будет зависеть от того, что именно и где рекламировали, сообщил руководитель PlayCity Геннадий Новиков в интервью "Интерфакс-Украина".

Реклама
Читайте также:

Штрафы разделят по серьезности нарушений

Жестче всего, по задумке регулятора, должны наказывать рекламу нелегального игорного бизнеса.

Как считает Геннадий Новиков, сейчас агентство работает в рамках действующего законодательства и просто применяет установленные санкции. Однако этого, по его словам, уже недостаточно.

План заключается в том, чтобы различать нарушения по степени общественного риска. Если речь идет о продвижении нелегальных казино, штраф должен быть существенно больше. Менее критические нарушения — мягкое наказание, чтобы не наказывать всех по одной шкале.

Кто имеет право на рекламу, а кто нет

Новиков отдельно отметил правила размещения рекламы. Она разрешена только в медиа со статусом "21+". Если сайт не имеет официальной регистрации как медиа, даже если называет себя новостным, размещать рекламу азартных игр он не может.

Чтобы публиковать такую рекламу легально, ресурс должен пройти регистрацию и получить соответствующий статус. Без этого считается нарушением.

Реклама азартных игр блогерами остается полностью запрещенной. Здесь позиция PlayCity жесткая и без исключений.

Ответственность для заказчиков

Отдельная проблема — заказчики рекламы. На практике часто получается так, что штраф получает только тот, кто рекламу разместил. А кто именно ее заказал, распространители обычно не раскрывают. В PlayCity считают, что это надо менять.

Если заказчик известен, ответственность должна нести не одна сторона, а все участники процесса. Даже если штрафы для них будут меньше.

Кроме этого, агентство работает над инструментами влияния на социальные платформы, где реклама азартных игр чаще всего и появляется.

Напомним, ранее мы писали, что блогерша Анна Алхим получила рекордный штраф от PlayCity и почему.

Также мы писали, что руководитель Минцифры Михаил Федоров может возглавить Офис Президента.

блогеры штраф реклама казино игорный бизнес
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации