Госагентство PlayCity планирует изменить штрафы за рекламу азартных игр

Мужчина в казино. Фото: Freepik

Государственное агентство PlayCity готовит изменения в подходе к штрафам за рекламу игорного бизнеса. Речь идет не о новых суммах, а о другой логике наказания.

Теперь штраф будет зависеть от того, что именно и где рекламировали, сообщил руководитель PlayCity Геннадий Новиков в интервью "Интерфакс-Украина".

Реклама

Читайте также:

Штрафы разделят по серьезности нарушений

Жестче всего, по задумке регулятора, должны наказывать рекламу нелегального игорного бизнеса.

Как считает Геннадий Новиков, сейчас агентство работает в рамках действующего законодательства и просто применяет установленные санкции. Однако этого, по его словам, уже недостаточно.

План заключается в том, чтобы различать нарушения по степени общественного риска. Если речь идет о продвижении нелегальных казино, штраф должен быть существенно больше. Менее критические нарушения — мягкое наказание, чтобы не наказывать всех по одной шкале.

Кто имеет право на рекламу, а кто нет

Новиков отдельно отметил правила размещения рекламы. Она разрешена только в медиа со статусом "21+". Если сайт не имеет официальной регистрации как медиа, даже если называет себя новостным, размещать рекламу азартных игр он не может.

Чтобы публиковать такую рекламу легально, ресурс должен пройти регистрацию и получить соответствующий статус. Без этого считается нарушением.

Реклама азартных игр блогерами остается полностью запрещенной. Здесь позиция PlayCity жесткая и без исключений.

Ответственность для заказчиков

Отдельная проблема — заказчики рекламы. На практике часто получается так, что штраф получает только тот, кто рекламу разместил. А кто именно ее заказал, распространители обычно не раскрывают. В PlayCity считают, что это надо менять.

Если заказчик известен, ответственность должна нести не одна сторона, а все участники процесса. Даже если штрафы для них будут меньше.

Кроме этого, агентство работает над инструментами влияния на социальные платформы, где реклама азартных игр чаще всего и появляется.

Напомним, ранее мы писали, что блогерша Анна Алхим получила рекордный штраф от PlayCity и почему.

Также мы писали, что руководитель Минцифры Михаил Федоров может возглавить Офис Президента.