Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Блогерша Анна Алхим получила рекордный штраф от PlayCity

Блогерша Анна Алхим получила рекордный штраф от PlayCity

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 11:22
PlayCity оштрафовало Анну Алхим на 4,8 млн грн за рекламу азартных игр
Анна Алхим. фото: instagram.com/alkhimova_anna15

Государственное агентство PlayCity во время очередного мониторинга соцсетей поймало блогера Анну Алхим на рекламе азартных игр в ее Instagram-сториз. Нарушение обнаружили довольно быстро - и теперь блогера ждет штраф в 4,8 миллиона гривен, говорится на сайте Минцифры.

Это не первый случай - за полгода PlayCity уже оштрафовало 14 блогеров, сайтов и медиа на более ₴67,2 млн. Часть нарушений находят сами, часть - благодаря жалобам украинцев, которые все активнее присылают доказательства незаконной рекламы.

Реклама
Читайте также:

Что именно запрещено в Украине

Регулятор напоминает, что в рекламе азартных игр запрещено показывать интерфейс игры, демонстрировать выигрыши, обещать бонусы или "игру бесплатно".

Так же нельзя продвигать бренды без украинской лицензии и маскировать рекламные интеграции под "личный опыт".

Кто такая Анна Алхим

Анна Николаевна Алхимова (псевдоним: Анна Алхим) - украинский блогер. Родилась 6 октября 1991 года в Терновке Днепропетровской области.

Была неоднократной фигуранткой скандалов, связанных с высказываниями о России, использованием российского контента и резонансными сообщениями в соцсетях.

Когда реклама казино разрешена?

В то же время реклама казино разрешена, если:

  • заказчиком является организатор азартных игр с украинской лицензией
  • Реклама размещена в определенных законом медиа
  • Указано возрастное ограничение 21+
  • Добавлено предупреждение об ответственной игре

Как сообщить о нарушении

Также в Минцифры напомнили: если пользователи видят подозрительную рекламу казино - просят присылать скриншоты и ссылки на info@playcity.gov.ua.

В PlayCity говорят, что именно благодаря таким сигналам удается догонять тех, кто пытается обойти закон.

Как мы сообщали ранее, на скандальную блогершу Анну Алхим завели дело о госизмене.

Также мы писали, что руководитель Минцифры Михаил Федоров может возглавить Офис Президента.

блогеры соцсети штраф Минцифры Анна Алхим
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации