PlayCity оштрафовало Анну Алхим на 4,8 млн грн за рекламу азартных игр

Блогерша Анна Алхим получила рекордный штраф от PlayCity
Государственное агентство PlayCity во время очередного мониторинга соцсетей поймало блогера Анну Алхим на рекламе азартных игр в ее Instagram-сториз. Нарушение обнаружили довольно быстро - и теперь блогера ждет штраф в 4,8 миллиона гривен, говорится на сайте Минцифры.
Это не первый случай - за полгода PlayCity уже оштрафовало 14 блогеров, сайтов и медиа на более ₴67,2 млн. Часть нарушений находят сами, часть - благодаря жалобам украинцев, которые все активнее присылают доказательства незаконной рекламы.
Что именно запрещено в Украине
Регулятор напоминает, что в рекламе азартных игр запрещено показывать интерфейс игры, демонстрировать выигрыши, обещать бонусы или "игру бесплатно".
Так же нельзя продвигать бренды без украинской лицензии и маскировать рекламные интеграции под "личный опыт".
Кто такая Анна Алхим
Анна Николаевна Алхимова (псевдоним: Анна Алхим) - украинский блогер. Родилась 6 октября 1991 года в Терновке Днепропетровской области.
Была неоднократной фигуранткой скандалов, связанных с высказываниями о России, использованием российского контента и резонансными сообщениями в соцсетях.
Когда реклама казино разрешена?
В то же время реклама казино разрешена, если:
- заказчиком является организатор азартных игр с украинской лицензией
- Реклама размещена в определенных законом медиа
- Указано возрастное ограничение 21+
- Добавлено предупреждение об ответственной игре
Как сообщить о нарушении
Также в Минцифры напомнили: если пользователи видят подозрительную рекламу казино - просят присылать скриншоты и ссылки на info@playcity.gov.ua.
В PlayCity говорят, что именно благодаря таким сигналам удается догонять тех, кто пытается обойти закон.
