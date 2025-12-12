PlayCity оштрафовало Анну Алхим на 4,8 млн грн за рекламу азартных игр

Анна Алхим. фото: instagram.com/alkhimova_anna15

Государственное агентство PlayCity во время очередного мониторинга соцсетей поймало блогера Анну Алхим на рекламе азартных игр в ее Instagram-сториз. Нарушение обнаружили довольно быстро - и теперь блогера ждет штраф в 4,8 миллиона гривен, говорится на сайте Минцифры.

Это не первый случай - за полгода PlayCity уже оштрафовало 14 блогеров, сайтов и медиа на более ₴67,2 млн. Часть нарушений находят сами, часть - благодаря жалобам украинцев, которые все активнее присылают доказательства незаконной рекламы.

Что именно запрещено в Украине

Регулятор напоминает, что в рекламе азартных игр запрещено показывать интерфейс игры, демонстрировать выигрыши, обещать бонусы или "игру бесплатно".

Так же нельзя продвигать бренды без украинской лицензии и маскировать рекламные интеграции под "личный опыт".

Кто такая Анна Алхим

Анна Николаевна Алхимова (псевдоним: Анна Алхим) - украинский блогер. Родилась 6 октября 1991 года в Терновке Днепропетровской области.

Была неоднократной фигуранткой скандалов, связанных с высказываниями о России, использованием российского контента и резонансными сообщениями в соцсетях.

Когда реклама казино разрешена?

В то же время реклама казино разрешена, если:

заказчиком является организатор азартных игр с украинской лицензией

Реклама размещена в определенных законом медиа

Указано возрастное ограничение 21+

Добавлено предупреждение об ответственной игре

Как сообщить о нарушении

Также в Минцифры напомнили: если пользователи видят подозрительную рекламу казино - просят присылать скриншоты и ссылки на info@playcity.gov.ua.

В PlayCity говорят, что именно благодаря таким сигналам удается догонять тех, кто пытается обойти закон.

