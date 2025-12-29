Відео
PlayCity буде по-новому штрафувати за рекламу азартних ігор

PlayCity буде по-новому штрафувати за рекламу азартних ігор

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 18:45
Держагентство PlayCity планує змінити штрафи за рекламу азартних ігор
Чоловік у казино. Фото: Freepik

Державне агентство PlayCity готує зміни у підході до штрафів за рекламу грального бізнесу. Йдеться не про нові суми, а про іншу логіку покарання.

Тепер штраф буде залежати від того, що саме і де рекламували, повідомив керівник PlayCity Геннадій Новіков в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".



Штрафи розділять за серйозністю порушень

Найжорсткіше, за задумом регулятора, мають карати рекламу нелегального грального бізнесу. 

Як вважає Геннадій Новіков, зараз агентство працює в межах чинного законодавства і просто застосовує встановлені санкції. Однак цього, за його словами, вже недостатньо.

План полягає в тому, щоб розрізняти порушення за ступенем суспільного ризику. Якщо йдеться про просування нелегальних казино, штраф має бути суттєво більшим. Менш критичні порушення — м’якше покарання, щоб не карати всіх за однією шкалою.

Хто має право на рекламу, а хто — ні

Новіков окремо наголосив на правилах розміщення реклами. Вона дозволена лише в медіа зі статусом "21+". Якщо сайт не має офіційної реєстрації як медіа, навіть якщо називає себе новинним, розміщувати рекламу азартних ігор він не може.

Щоб публікувати таку рекламу легально, ресурс повинен пройти реєстрацію і отримати відповідний статус. Без цього це порушення.
Реклама азартних ігор блогерами залишається повністю забороненою. Тут позиція PlayCity жорстка і без винятків. 

Відповідальність для замовників

Окреме питання — замовники реклами. На практиці часто виходить так, що штраф отримує лише той, хто рекламу розмістив. А хто саме її замовив, розповсюджувачі зазвичай не розкривають. У PlayCity вважають, що це треба змінювати.

Якщо замовник відомий, відповідальність має нести не одна сторона, а всі учасники процесу. Навіть якщо штрафи для них будуть меншими.
Крім цього, агентство працює над інструментами впливу на соціальні платформи, де реклама азартних ігор найчастіше й з’являється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Анна Алхім отримала рекордний штраф від PlayCity і чому. 

Також ми писали, що керівник Мінцифри Михайло Федоров може очоліти Офіс Президента

блогери штраф реклама казино гральний бізнес
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
