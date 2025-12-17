Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании После скандала в "Энергоатоме" — у Миндича забрали спецразрешение

После скандала в "Энергоатоме" — у Миндича забрали спецразрешение

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 18:24
Компании Миндича запретили добывать полезные ископаемые — детали
Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

Карьера Тимура Миндича в сырьевом бизнесе остановилась. Агентство "Держгеонадра" приостановило действие спецразрешения на добычу кварцитов, принадлежавшего его компании. Об этом сообщает Nadra.Info.

Речь идет о разрешении, выданном ООО "Кварцит-ДМ" на разработку Васильковского месторождения кварцитов.

Реклама
Читайте также:

Почему Держгеонадра забрали разрешение у Миндича

Причиной остановки спецразрешения стали санкции, наложенные на бенефициарного владельца компании, Тимура Миндича. Решение СНБО о санкциях ввел в действие президент Владимир Зеленский указом от 13 ноября 2025 года.

Это означает, что недропользование для Миндича заблокировано.

Санкции стали следствием коррупционного скандала вокруг "Энергоатома". Этот скандал вызвал отставку министра энергетики Светланы Гринчук и бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. В ноябре 2025 года Миндич выехал за границу, впоследствии его объявили в розыск.

Кто стоит за компанией

По данным YouControl, ООО "Кварцит-ДМ" входит в корпоративную группу "Приват". Компания контролируется на паритетных условиях, 50/50, Геннадием Боголюбовым и Тимуром Миндичем.

Боголюбов является гражданином Украины и резидентом Австрии, Миндич — гражданином Украины и Израиля. Записи о них как о бенефициарах появились в реестрах в мае 2023 года.

Остановка спецразрешения означает фактическую остановку добычи. Без решения СНБО об отмене санкций или судебных решений компания не сможет вернуться к работе.

Таким образом для Миндича это еще один удар по бизнесу в Украине — после бегства за границу и уголовного шлейфа, который тянется за делом "Энергоатома".

Напомним, команда студии "Квартал 95" после громкого скандала со своим соучредителем создала новое юридическое лицо — ООО "Квартал ЮА", уже без Тимура Миндича.

Также узнайте, кто помог Миндичу сбежать из страны перед обысками.

недра Энергоатом кварц полезные ископаемые Тимур Миндич
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации