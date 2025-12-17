Компании Миндича запретили добывать полезные ископаемые — детали

Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

Карьера Тимура Миндича в сырьевом бизнесе остановилась. Агентство "Держгеонадра" приостановило действие спецразрешения на добычу кварцитов, принадлежавшего его компании. Об этом сообщает Nadra.Info.

Речь идет о разрешении, выданном ООО "Кварцит-ДМ" на разработку Васильковского месторождения кварцитов.

Почему Держгеонадра забрали разрешение у Миндича

Причиной остановки спецразрешения стали санкции, наложенные на бенефициарного владельца компании, Тимура Миндича. Решение СНБО о санкциях ввел в действие президент Владимир Зеленский указом от 13 ноября 2025 года.

Это означает, что недропользование для Миндича заблокировано.

Санкции стали следствием коррупционного скандала вокруг "Энергоатома". Этот скандал вызвал отставку министра энергетики Светланы Гринчук и бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. В ноябре 2025 года Миндич выехал за границу, впоследствии его объявили в розыск.

Кто стоит за компанией

По данным YouControl, ООО "Кварцит-ДМ" входит в корпоративную группу "Приват". Компания контролируется на паритетных условиях, 50/50, Геннадием Боголюбовым и Тимуром Миндичем.

Боголюбов является гражданином Украины и резидентом Австрии, Миндич — гражданином Украины и Израиля. Записи о них как о бенефициарах появились в реестрах в мае 2023 года.

Остановка спецразрешения означает фактическую остановку добычи. Без решения СНБО об отмене санкций или судебных решений компания не сможет вернуться к работе.

Таким образом для Миндича это еще один удар по бизнесу в Украине — после бегства за границу и уголовного шлейфа, который тянется за делом "Энергоатома".

