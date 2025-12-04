Видео
Главная Компании Участники "Квартала 95" создали новую компанию без Миндича

Участники "Квартала 95" создали новую компанию без Миндича

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 13:54
Новые совладельцы 95 квартала Сергей Шефир, Ирина Пикалова, Сергей Казанин, Евгений Кошевой, Юрий Крапов, Роман Маров и Александр Пикалов.
Участники "95 квартала" на сцене. Фото: кадр с Youtube

Команда студии "Квартал 95" после громкого скандала со своим соучредителем Тимуром Миндичем создала новое юридическое лицо - ООО "Квартал ЮА", свидетельствуют данные YouControl.

Компания зарегистрирована 11 ноября 2025 года. Ее гендиректором, как и в предыдущей структуре, указана Ирина Пикалова, а вот Тимура Миндича среди ее участников уже нет.

Читайте также:

Кто вошел в состав учредителей ООО "Квартал ЮА"

В списке совладельцев — семеро участников нынешней творческой команды:
Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%) и Александр Пикалов (7%).

В студии подтвердили, что новая компания станет структурой, через которую будет производиться будущий контент.

"В состав ее учредителей входят люди, которые создавали 'Квартал 95' с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО 'Квартал ЮА'. Наш новый контент будет произведен именно этой новой компанией", — сообщили представители компании в комментарии "Детектору медиа".

Почему 95 квартал лишился Миндича

Студия уже заявила, что события вокруг бизнесмена и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича не связаны с деятельностью самого творческого объединения.

Но громкий коррупционный скандал бросил тень на компанию, поэтому участники "95 квартала" решили отмежеваться от Миндича.

Как мы сообщали ранее, ряд известных украинских артистов бойкотируют новогодний концерт студии "Квартал-95", который состоится 6-7 декабря. Причиной отказов стал скандал в сфере энергетики, где фигурирует Тимур Миндич.

Напомним также, что 1 декабря Высший антикоррупционный суд избрал для Миндича, который скрывается за границей, меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Квартал 95 Сергей Шефир Евгений Кошевой Тимур Миндич
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
