Компанії Міндіча заборонили добувати корисні копалини — деталі

Кар’єра Тимура Міндіча в сировинному бізнесі зупинилася. Агентство "Держгеонадра" призупинило чинність спецдозволу на видобування кварцитів, що належав його компанії. Про це повідомляє Nadra.Info.

Йдеться про дозвіл, виданий ТОВ "Кварцит-ДМ" на розробку Васильківського родовища кварцитів.

Чому Держгеонадра забрали дозвіл у Міндіча

Причиною зупинки спецдозволу стали санкції, накладені на бенефіціарного власника компанії, Тимура Міндіча. Рішення РНБО про санкції ввів у дію президент Володимир Зеленський указом від 13 листопада 2025 року.

Це означає, що надрокористування для Міндіча заблоковано.

Санкції стали наслідком корупційного скандалу навколо "Енергоатома". Цей скандал спричинив відставку міністерки енергетики Світлани Гринчук і колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. У листопаді 2025 року Міндіч виїхав за кордон, згодом його оголосили в розшук.

Хто стоїть за компанією

За даними YouControl, ТОВ "Кварцит-ДМ" входить до корпоративної групи "Приват". Компанія контролюється на паритетних умовах, 50/50, Геннадієм Боголюбовим та Тимуром Міндічем.

Боголюбов є громадянином України та резидентом Австрії, Міндіч — громадянином України та Ізраїлю. Записи про них як про бенефіціарів з’явилися в реєстрах у травні 2023 року.



Зупинка спецдозволу означає фактичну зупинку видобутку. Без рішення РНБО про скасування санкцій або судових рішень компанія не зможе повернутися до роботи.

Таким чином для Міндіча це ще один удар по бізнесу в Україні — після втечі за кордон і кримінального шлейфу, який тягнеться за справою "Енергоатома".

Нагадаємо, команда студії "Квартал 95" після гучного скандалу із своїм співзасновником створила нову юридичну особу — ТОВ "Квартал ЮА", вже без Тимура Міндіча.

Також дізнайтеся, хто допоміг Міндічу втекти з країни перед обшуками.