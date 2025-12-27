В Украине готовят новую модель привлечения граждан к инвестициям

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов. Фото: Новости.LIVE

В Украине снова вернулись к идее массовых инвестиций для обычных людей. Речь идет о новом инструменте, который должен дать экономике "длинные деньги" и не мешать Минфину занимать средства через гособлигации.

Об этом глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов рассказал в эфире Новини.LIVE.

Магомедов рассказал о существовании налогового перекоса. Государственные облигации не облагаются налогом, и это создает ситуацию, когда любой частный эмитент проигрывает еще на старте.

"Если государство платит 15%, то чтобы просто покрыть разницу между налогами, надо заплатить 18-19. А еще дать премию за риск", — объяснил он.

В итоге получается простая вещь: бизнесу приходится предлагать 22-23% и больше, чтобы конкурировать с государством. А таких моделей, по словам Магомедова, в Украине просто нет.

Поэтому на рынке и остались почти исключительно ОВГЗ — облигации внутренних государственных займов Украины.

В то же время Комиссия признает, что во время войны государство не может позволить себе создавать конкуренцию Министерству финансов.

"Мы не можем создавать конкуренцию для заимствований Минфина, потому что это очень важный механизм наполнения бюджета, который позволяет бороться нашей стране", — говорит Магомедов.

Именно поэтому появилась идея нового инструмента, который работает параллельно, а не вместо ОВГЗ.

Что такое лицевые инвестиционные счета

Речь идет о счете, который открывает инвестиционная компания. Человек заводит туда гривны и покупает украинские ценные бумаги - корпоративные облигации, муниципальные бумаги, акции предприятий.

Государственные бумаги тоже можно, но, как признает сам Магомедов, смысла в этом мало — налога там и так нет.

При этом, ключевым условием является не что покупает человек, а как долго держит эти деньги.

"Если в течение пяти лет человек не будет забирать деньги с этого инвестиционного счета... тогда человек получит право на налоговую льготу", — объясняет он.

Покупать, продавать, реинвестировать разрешено. Запрещена лишь короткая игра — "зашел и вышел".

Без гарантий и без иллюзий

С другой стороны, Магомедов сразу предупреждает, что прибыль никто не гарантирует. Если акции обвалятся — потеря ложится на инвестора, а не на государство.

"Это нормальная практика. Государство Соединенных Штатов Америки тоже никому не гарантирует, что если вы вложите деньги в акции и их цена упадет, вам кто-то это компенсирует", — говорит он.

Здесь другая логика: больше свободы, больше риска, но и больше потенциала.



Запускать фондовый рынок во время войны звучит странно, но Магомедов считает, что именно эти трудные условия — лучшее время, чтобы сделать этот шаг. Для этого уже подготовлен законопроект №14296, который должен юридически запустить личные инвестиционные счета.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр экономики Алексей Соболев призвал инвесторов приезжать в Украину. Даже несмотря на то, что в стране продолжается война, бизнес не остановился и он нуждается в инвестициях и развитии.

Также мы сообщали об идее Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку продавать украинцам акции государственных компаний.