В Україні готують нову модель залучення громадян до інвестицій

В Україні знову повернулися до ідеї масових інвестицій для звичайних людей. Йдеться про новий інструмент, який має дати економіці "довгі гроші" і не заважати Мінфіну позичати кошти через держоблігації.

Про це голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов розповів в ефірі Новини.LIVE.

Магомедов розповів про існування податкового перекосу. Державні облігації не оподатковуються, і це створює ситуацію, коли будь-який приватний емітент програє ще на старті.

"Якщо держава платить 15%, то щоб просто покрити різницю між податками, треба заплатити 18–19. А ще дати премію за ризик", — пояснює він.

У підсумку виходить проста річ: бізнесу доводиться пропонувати 22–23% і більше, щоб конкурувати з державою. А таких моделей, за словами Магомедова, в Україні просто немає.

Тому на ринку і залишилися майже виключно ОВДП — облігації внутрішніх державних позик України.

Водночас Комісія визнає, що під час війни держава не може дозволити собі створювати конкуренцію Міністерству фінансів.

"Ми не можемо створювати конкуренцію для запозичень Мінфіну, тому що це дуже важливий механізм наповнення бюджету, який дозволяє боротися нашій країні", — каже Магомедов.

Саме тому з’явилася ідея нового інструменту, який працює паралельно, а не замість ОВДП.

Що таке особові інвестиційні рахунки

Йдеться про рахунок, який відкриває інвестиційна компанія. Людина заводить туди гривні й купує українські цінні папери — корпоративні облігації, муніципальні папери, акції підприємств.

Державні папери теж можна, але, як визнає сам Магомедов, сенсу в цьому мало — податку там і так немає.

При цьоме, ключовою умовою є не що купує людина, а як довго тримає ці гроші.

"Якщо протягом п’яти років людина не забиратиме гроші з цього інвестиційного рахунку… тоді людина отримає право на податкову пільгу", — пояснює він.

Купувати, продавати, реінвестувати дозволено. Заборонена лише коротка гра — "зайшов і вийшов".

Без гарантій і без ілюзій

З іншого боку, Магомедов одразу попереджає, що прибуток ніхто не гарантує. Якщо акції обваляться — втрата лягає на інвестора, а не на державу.

"Це нормальна практика. Держава Сполучених Штатів Америки теж нікому не гарантує, що якщо ви вкладете гроші в акції і їх ціна впаде, вам хтось це компенсує", — каже він.

Тут інша логіка: більше свободи, більше ризику, але й більше потенціалу.



Запускати фондовий ринок під час війни звучить дивно, але Магомедов вважає що саме ці скрутні умови — найліпший час, щоб зробити цей крок. Для цього вже підготовлений законопроєкт №14296, який має юридично запустити особові інвестиційні рахунки.

