Новый актив — ЕС разрешил Ахметову купить завод в Европе

Новый актив — ЕС разрешил Ахметову купить завод в Европе

Дата публикации 28 ноября 2025 15:52
Еврокомиссия разрешила Метинвесту Ахметова купить трубный завод ArcelorMittal в Румынии
Владелец группы компаний Метинвест Ринат Ахметов. Фото: akhmetovfoundation.org
Ключевые моменты Что решила Еврокомиссия Почему этот актив важен Как Метинвест расширяется в Европе

Европейская комиссия разрешила группе Метинвест Рината Ахметова приобрести трубный завод ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA в Румынии. Речь идет об активе, специализирующемся на производстве малых сварных труб из углеродистой стали.

Об этом сообщает NV Бизнес со ссылкой на материалы Еврокомиссии.

Читайте также:

Что решила Еврокомиссия

В Брюсселе одобрили приобретение румынской компании нидерландской Metinvest BV в соответствии с Регламентом ЕС о слиянии. Сделка рассматривалась по упрощенной процедуре, поскольку совокупная рыночная доля сторон после объединения остается ограниченной.

Еврокомиссия пришла к выводу, что сделка не создает рисков для конкуренции на рынке, несмотря на то, что обе компании работают в сегменте стальных труб.

Почему этот актив важен

ArcelorMittal Tubular Products Iasi является производителем сварных труб и полых профилей. При этом Метинвест имеет существенный опыт в этом направлении: до полномасштабного вторжения РФ сварные трубы выпускал мариупольский ММК им. Ильича.

Новый трубный актив в Румынии позволит Метинвесту продлить собственную производственную цепочку до готовой трубной продукции непосредственно в ЕС.

Как Метинвест расширяется в Европе

Сегодня к активам Метинвеста в ЕС уже относятся прокатные заводы Promet Steel в Болгарии, Trametal и Ferriera Valsider в Италии, а также предприятие Spartan UK в Великобритании.

В начале 2025 года компания официально объявила о старте проекта нового металлургического завода в Пьомбино (Италия) совместно с итальянской машиностроительной компанией Danieli.

Приобретение AMTP Iasi может стать первым шагом к более масштабному присутствию Метинвеста в Румынии и дальнейшему усилению позиций группы на европейском рынке стали.

Как сообщалось ранее, Еврокомисия хочет интегрировать украинский рынок электроэнергии в ЕС. Полное объединение энергорынков Украины и Европейского Союза запланировано до 2027 года.

Также напомним, что Верховный суд Украины после семи лет судебных разбирательств поставил точку в деле о важном активе Рината Ахметова.

 

завод Ринат Ахметов Еврокомиссия сфера энергетики ЕС
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
