Ощадбанк продал долги агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка — что известно о покупателе

Ощадбанк продал пакет кредитных обязательств агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка. В торгах принял участие только один покупатель, который и забрал актив по самой низкой возможной цене.

Как свидетельствуют данные в системе "Prozorro.Продажі", на аукцион вынесли долги по кредитам, которые накапливались с 2007 по 2018 годы.

Обеспечением служили активы ключевых компаний группы — "Райз-Максимко", "Авангард", "Имперево Фудз" и "Пакко холдинг". Это все реальные производственные объекты: элеваторы, птицефабрики, перерабатывающий завод, а также поручительства частных и юридических лиц.

Формат аукциона был голландский — с поэтапным снижением цены, уточняет LIGA.net. Стартовали с 5,04 млрд грн, но торги дошли до минимальной отметки 1,14 млрд грн, где и "остановился" единственный участник. Впечатление такое, что покупатель ждал именно этого момента.

Кто победил в аукционе

Компания "Финтоник" оказалась единственным претендентом на долги Ukrlandfarming. 80% компании принадлежат Андрею Шпильке из Кривого Рога, а остальные — группе Fortior Capital Николая Нестеренко.

По данным СМИ, оба имеют профессиональный путь, связанный с предприятиями SCM Рината Ахметова. В открытых источниках упомянуто, что человек с именем Андрей Шпилька ранее возглавлял Северный ГОК и "Трансинвест Холдинг".

Что касается Fortior Capital, ее совладелец Николай Нестеренко до 2021 года работал вместе с Александром Камышиным, бывшим руководителем "Укрзализныци" и Минстратегпрома.

Перед проведением аукциона Ощадбанк сообщил, что эта попытка продать долги Бахматюка будет последней.

"В случае отсутствия результата торгов банк перейдет к активной реализации ликвидационного сценария по взысканию задолженности", — предупреждал банк.

