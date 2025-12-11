Ощадбанк продав борги агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка — що відомо про покупця

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Ощадбанк продав пакет кредитних зобов’язань агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка. У торгах взяв участь лише один покупець, який і забрав актив за найнижчою можливою ціною.

Як свідчать дані у системі "Prozorro.Продажі", на аукціон винесли борги за кредитами, що накопичувалися з 2007 по 2018 роки.

Реклама

Читайте також:

Забезпеченням слугували активи ключових компаній групи — "Райз-Максимко", "Авангард", "Імперево Фудз" і "Пакко холдинг". Це все реальні виробничі об’єкти: елеватори, птахофабрики, переробний завод, а також поручительства приватних і юридичних осіб.

Формат аукціону був голландський — із поетапним зниженням ціни, уточнює LIGA.net. Стартували з 5,04 млрд грн, але торги дійшли до мінімальної позначки 1,14 млрд грн, де й "зупинився" єдиний учасник. Враження таке, що покупець чекав саме цього моменту.

Хто переміг в аукціоні

Компанія "Фінтонік" виявилася єдиним претендентом на борги Ukrlandfarming. 80% компанії належать Андрію Шпильці з Кривого Рогу, а решта — групі Fortior Capital Миколи Нестеренка.

За даними ЗМІ, обидва мають професійний шлях, пов’язаний із підприємствами SCM Ріната Ахметова. У відкритих джерелах згадано, що людина з ім’ям Андрій Шпилька раніше очолювала Північний ГЗК та "Трансінвест Холдинг".

Щодо Fortior Capital, її співвласник Микола Нестеренко до 2021 року працював разом із Олександром Камишіним, колишнім керівником "Укрзалізниці" і Мінстратегпрому.

Перед проведенням аукціону Ощадбанк повідомив , що ця спроба продати борги Бахматюка буде останньою.

"У разі відсутності результату торгів банк перейде до активної реалізації ліквідаційного сценарію щодо стягнення заборгованості", — попереджав банк.

Раніше стало відомо, що Фонд держмайна продав 100% акцій АТ "Будівельна компанія "Укрбуд", причому ціна лота злетіла з початкових 262 млн грн аж до 805 млн грн.

Також уряд виставив на публічні торги частку компанії, яка виробляє відомі мінеральні води "Моршинська" та "Миргородська", включаючи права на повний цикл виробництва і розповсюдження.