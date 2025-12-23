Цены на нефть изменились на фоне геополитических рисков — сколько стоит Brent и WTI

Добыча нефти. Фото: Pixabay

Цены на нефть во вторник пошли вниз после нескольких дней роста. Рынок реагирует на новые сигналы о возможных перебоях с поставками, пишет Reuters.

Начало недели для нефтяных котировок складывается неудачно. Избыток предложения и ожидания политических решений продолжают давить на настроения инвесторов.

Какие цены на нефть 23 декабря

Фьючерсы на Brent снизились на 0,16% до 61,97 долларов за баррель, WTI — до 57,88 долларов, на 0,22%. Накануне обе марки потеряли около 1,5%, а в целом за неделю падение превышает 3%. Рынок выглядит нервным и реагирует на каждую новость.

Аналитики отмечают, что на цены сейчас давят не фундаментальные факторы, а скорее риски.

Речь идет об обострении отношений между США и Венесуэлой и сигналы о возможных действиях против танкеров с венесуэльской нефтью.

Как Венесуэла и атаки Украины влияют на цены

По данным источников, Вашингтон готовится перехватить еще несколько судов у берегов Венесуэлы. После недавнего захвата танкера рынок начал закладывать в цены новые риски для поставок.

Кроме того, усиливаются опасения по поводу перебоев в поставках нефти после ответных украинских атак на российские НПЗ, нефтяные танкеры и причалы.

