Головна Компанії Нафта втрачає позиції — скільки коштує барель Brent і WTI

Нафта втрачає позиції — скільки коштує барель Brent і WTI

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 14:27
Ціни на нафту змінилися на тлі геополітичних ризиків — скільки коштує Brent і WTI
Видобуток нафти. Фото: Pixabay

Ціни на нафту у вівторок пішли вниз після кількох днів зростання. Ринок реагує на нові сигнали щодо можливих перебоїв з постачанням, пише Reuters.

Початок тижня для нафтових котирувань складається невдало. Надлишок пропозиції й очікування політичних рішень продовжують тиснути на настрої інвесторів.

Які ціни на нафту 23 грудня

Ф’ючерси на Brent знизилися на 0,16% до 61,97 долара за барель, WTI — до 57,88 долара, на 0,22%. Напередодні обидві марки втратили близько 1,5%, а загалом за тиждень падіння перевищує 3%. Ринок виглядає нервовим і реагує на кожну новину.

Аналітики зазначають, що на ціни зараз тиснуть не фундаментальні фактори, а радше ризики.

Йдеться про загострення відносин між США та Венесуелою та сигнали про можливі дії проти танкерів з венесуельською нафтою. 

Як Венесуела та атаки Україні впливають на ціни

За даними джерел, Вашингтон готується перехопити ще кілька суден біля берегів Венесуели. Після нещодавнього захоплення танкера ринок почав закладати у ціни нові ризики для постачання.

Крім того, посилюються побоювання з приводу перебоїв у постачаннях нафти після атак на російські НПЗ, нафтові танкери та причали, яких завдає Україна у відповідь на обстріли з боку РФ.

Як ми повідомляли раніше, Трамп відповів, що США зробить з конфіскованою нафтою Венесуели

Також ми писали, що американські санкції обвалили ціни на нафту РФ до мінімуму від початку війни. 

Дональд Трамп НПЗ нафта Brent Венесуела
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
