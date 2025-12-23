Ціни на нафту змінилися на тлі геополітичних ризиків — скільки коштує Brent і WTI

Видобуток нафти. Фото: Pixabay

Ціни на нафту у вівторок пішли вниз після кількох днів зростання. Ринок реагує на нові сигнали щодо можливих перебоїв з постачанням, пише Reuters.

Початок тижня для нафтових котирувань складається невдало. Надлишок пропозиції й очікування політичних рішень продовжують тиснути на настрої інвесторів.

Реклама

Читайте також:

Які ціни на нафту 23 грудня

Ф’ючерси на Brent знизилися на 0,16% до 61,97 долара за барель, WTI — до 57,88 долара, на 0,22%. Напередодні обидві марки втратили близько 1,5%, а загалом за тиждень падіння перевищує 3%. Ринок виглядає нервовим і реагує на кожну новину.

Аналітики зазначають, що на ціни зараз тиснуть не фундаментальні фактори, а радше ризики.

Йдеться про загострення відносин між США та Венесуелою та сигнали про можливі дії проти танкерів з венесуельською нафтою.

Як Венесуела та атаки Україні впливають на ціни

За даними джерел, Вашингтон готується перехопити ще кілька суден біля берегів Венесуели. Після нещодавнього захоплення танкера ринок почав закладати у ціни нові ризики для постачання.

Крім того, посилюються побоювання з приводу перебоїв у постачаннях нафти після атак на російські НПЗ, нафтові танкери та причали, яких завдає Україна у відповідь на обстріли з боку РФ.

Як ми повідомляли раніше, Трамп відповів, що США зробить з конфіскованою нафтою Венесуели.

Також ми писали, що американські санкції обвалили ціни на нафту РФ до мінімуму від початку війни.