Главная Компании Нефть дорожает на фоне напряжения США и Венесуэлы

Нефть дорожает на фоне напряжения США и Венесуэлы

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 12:37
Цены на нефть растут перед решением ФРС и на фоне обострения США и Венесуэлы
Нефтяное месторождение во время добычи нефти. Фото: Freepik

Цены на нефть 5 декабря движутся к недельному росту, несмотря на незначительную коррекцию. Рынок поддерживают ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой США, обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом и проваленный раунд мирных переговоров в Москве, пишет Reuters.

Нефть Brent снизилась на 3 цента до $63,23 за баррель, удерживаясь вблизи уровней начала недели. WTI потеряла 10 центов, до $59,57, но все же добавляет около 1,7% по итогам недели.

Читайте также:

Нефтяной рынок ожидает решения ФРС

Аналитики отмечают, что на цены действует сочетание сокращения экспорта после атаки беспилотника по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и оптимизм относительно будущего смягчения монетарной политики США.

Опрос Reuters показывает, что 82% экономистов прогнозируют снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов. На следующей неделе рынок получит ключевой сигнал относительно темпов экономического восстановления и потенциального роста спроса на нефть.

На цену нефти влияет геополитика

Аналитики отмечают, что новые риски появляются из-за заявления Дональда Трампа о возможной военной операции США против Венесуэлы. По оценкам Rystad Energy, любая эскалация может поставить под угрозу добычу страны на уровне 1,1 млн баррелей в сутки, значительную часть которой закупает Китай.

Еще одним фактором является то, что американская делегация так и не достигла прорыва по урегулированию войны в Украине и возможного возвращения российской нефти на рынки.

Ранее сообщалось, что у США почти не осталось способов давить санкциями на РФ. По словам госсекретаря Марко Рубио, страна уже "ударила" по главным нефтяным компаниям России, чего все и просили.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас фиксируется заметное снижение добычи и переработки нефти РФ.

США нефть Brent Цены на топливо Венесуэла
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
