Ціни на нафту зростають перед рішенням ФРС і на тлі загострення США і Венесуели

Нафтове родовище пыд час видобутку нафти. Фото: Freepik

Ціни на нафту 5 грудня рухаються до тижневого зростання, попри незначну корекцію. Ринок підтримують очікування зниження ставки Федеральною резервною системою США, загострення відносин між Вашингтоном і Каракасом та провалений раунд мирних перемовин у Москві, пише Reuters.

Нафта Brent знизилась на 3 центи до $63,23 за барель, утримуючись поблизу рівнів початку тижня. WTI втратила 10 центів, до $59,57, але все ж додає близько 1,7% за підсумками тижня.

Читайте також:

Нафтовий ринок очікує рішення ФРС

Аналітики зазначають, що на ціни діє поєднання скорочення експорту після атаки безпілотника по інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму та оптимізм щодо майбутнього пом’якшення монетарної політики США.

Опитування Reuters показує, що 82% економістів прогнозують зниження ставки ФРС на 25 базісних пунктів. Наступного тижня ринок отримає ключовий сигнал щодо темпів економічного відновлення і потенційного зростання попиту на нафту.

На ціну нафти впливає геополітика

Аналітики наголошують, що нові ризики з’являються через заяви Дональда Трампа про можливу військову операцію США проти Венесуели. За оцінками Rystad Energy, будь-яка ескалація може поставити під загрозу видобуток країни на рівні 1,1 млн барелів на добу, значну частину якого закуповує Китай.

Ще одним фактором є те, що американська делегація так і не досягла прориву щодо врегулювання війни в Україні та можливого повернення російської нафти на ринки.

Раніше повідомлялось, що у США майже не залишилось способів тиснути санкціями на РФ. За словами держсекретаря Марко Рубіо, країна вже "вдарила" по головних нафтових компаніях Росії, чого всі й просили.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що наразі фіксується помітне зниження видобутку та переробки нафти РФ.