Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Нафта дорожчає на тлі напруги США та Венесуели

Нафта дорожчає на тлі напруги США та Венесуели

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 12:37
Ціни на нафту зростають перед рішенням ФРС і на тлі загострення США і Венесуели
Нафтове родовище пыд час видобутку нафти. Фото: Freepik

Ціни на нафту 5 грудня рухаються до тижневого зростання, попри незначну корекцію. Ринок підтримують очікування зниження ставки Федеральною резервною системою США, загострення відносин між Вашингтоном і Каракасом та провалений раунд мирних перемовин у Москві, пише Reuters.

Нафта Brent знизилась на 3 центи до $63,23 за барель, утримуючись поблизу рівнів початку тижня. WTI втратила 10 центів, до $59,57, але все ж додає близько 1,7% за підсумками тижня.

Реклама
Читайте також:

Нафтовий ринок очікує рішення ФРС

Аналітики зазначають, що на ціни діє поєднання скорочення експорту після атаки безпілотника по інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму та оптимізм щодо майбутнього пом’якшення монетарної політики США.

Опитування Reuters показує, що 82% економістів прогнозують зниження ставки ФРС на 25 базісних пунктів. Наступного тижня ринок отримає ключовий сигнал щодо темпів економічного відновлення і потенційного зростання попиту на нафту.

На ціну нафти впливає геополітика

Аналітики наголошують, що нові ризики з’являються через заяви Дональда Трампа про можливу військову операцію США проти Венесуели. За оцінками Rystad Energy, будь-яка ескалація може поставити під загрозу видобуток країни на рівні 1,1 млн барелів на добу, значну частину якого закуповує Китай.

Ще одним фактором є те, що американська делегація так і не досягла прориву щодо врегулювання війни в Україні та можливого повернення російської нафти на ринки. 

Раніше повідомлялось, що у США майже не залишилось способів тиснути санкціями на РФ. За словами держсекретаря Марко Рубіо, країна вже "вдарила" по головних нафтових компаніях Росії, чого всі й просили.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що наразі фіксується помітне зниження видобутку та переробки нафти РФ.

США нафта Brent Ціни на пальне Венесуела
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації