Цены на нефть в мире растут после подрыва нефтепровода Дружба

Одна из веток нефтепровода "Дружба". Фото: Pixabay

В четверг, 4 декабря, мировые цены на нефть вновь прыгнули вверх после того, как Украина нанесла новый удар по российскому нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает Reuters.

Сейчас Brent торгуется у отметки $63, WTI около $59, демонстрируя рост даже несмотря на слабые фундаментальные показатели рынка

Удар по "Дружбе" и последствия для поставок нефти

Украинская разведка подтвердила атаку дронами по нефтепроводу "Дружба" в Тамбовской области. Это уже пятый удар по маршруту, через который российская нефть идет в Словакию и Венгрию.

Атаки против российских НПЗ стала системными и это уже привело к тому, что

РФ сократила переработку до 5 млн баррелей в сутки, а падение годового объема составило минус 335 тыс. баррелей в сутки.

Рынок нефти следит за переговорами о мире

Нефтяной рынок важно следит за переговорами о мире, так как окончание войны будет означать снятие санкций с России и её нефтяной отрасли.

Но сейчас, несмотря на рост котировок, эксперты не ожидают резких скачков. Прогнозируется, что цены будут оставаться в узком коридоре, пока мирные переговоры не дадут четких сигналов.

