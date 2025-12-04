Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Атака на нефтепровод "Дружба" резко подняла цену на нефть

Атака на нефтепровод "Дружба" резко подняла цену на нефть

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 13:08
Цены на нефть в мире растут после подрыва нефтепровода Дружба
Одна из веток нефтепровода "Дружба". Фото: Pixabay

В четверг, 4 декабря, мировые цены на нефть вновь прыгнули вверх после того, как Украина нанесла новый удар по российскому нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает Reuters.

Сейчас Brent торгуется у отметки $63, WTI около $59, демонстрируя рост даже несмотря на слабые фундаментальные показатели рынка

Реклама
Читайте также:

.

Удар по "Дружбе" и последствия для поставок нефти

Украинская разведка подтвердила атаку дронами по нефтепроводу "Дружба" в Тамбовской области. Это уже пятый удар по маршруту, через который российская нефть идет в Словакию и Венгрию.

Атаки против российских НПЗ стала системными и это уже привело к тому, что
РФ сократила переработку до 5 млн баррелей в сутки, а падение годового объема составило минус 335 тыс. баррелей в сутки.

Рынок нефти следит за переговорами о мире

Нефтяной рынок важно следит за переговорами о мире, так как окончание войны будет означать снятие санкций с России и её нефтяной отрасли.

Но сейчас, несмотря на рост котировок, эксперты не ожидают резких скачков. Прогнозируется, что цены будут оставаться в узком коридоре, пока мирные переговоры не дадут четких сигналов.

Напомним, ранее мы писали, что Германия просит США снять санкции с дочерних компаний "Роснефти". Это произошло после того, как банки заявили, что санкции могут помешать им сотрудничать с местным поставщиком энергии.

Также мы сообщали, стоит ли ждать нового скачка цен на дизель и бензин в Украине в ближайшее время.

нефть Brent Цены на топливо нефтепровод Дружба
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации