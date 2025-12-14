Лорен Санчес - что известно о жене миллиардера Джеффа Безоса

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Фото: laurensanchezbezos/Instagram

В июне 2025 года состоялась трехдневная свадьба, которую в СМИ сразу же назвали "свадьбой столетия". Поженились 61-летний миллиардер, владелец Amazon Джефф Безос и 55-летняя журналистка и телеведущая Лорен Санчес.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто такая Лорен Санчес, чем она занималась до знакомства с Безосом и как смогла покорить сердце одного из самых богатых людей мира.

Кто такая Лорен Санчес

Родилась Лорен в 1969 году в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Когда ей было семь, родители развелись, и она осталась с бабушкой. В школе учеба шла тяжело, так как у нее была дислексия.

После школы она переехала в Калифорнию. Сначала колледж, потом университет. Но обучение она не закончила - прервала и пошла в журналистику.

Телевидение и "Эмми"

В 1994 году Санчес начала работать на местном телевидении в Аризоне - как репортер и ведущая. Со временем ее заметили и уже через пять лет, в 1999-м, она получила премию "Эмми" - именно как телевизионный репортер.

На телевидении Лорен оставалась до 2017 года, после чего постепенно отошла от этой работы.

Отношения до Джеффа Безоса

У Лорен Санчес трое детей. В 2001 году она родила сына Никко - его отец футболист Тони Гонсалес.

Позже, в 2005 году, Санчес вышла замуж за голливудского агента Патрика Уайтселла. В браке родились еще двое детей: сын Эван в 2006 году и дочь Элла в 2008-м.

Любовь к авиации

Отдельная история - авиация. Санчес с юности мечтала летать. Она даже пыталась стать стюардессой, но отбор не прошла. Тем не менее, в 2011 году она получила лицензию пилота вертолета.

А уже в 2016-м вместе с режиссером Стивом Стаффордом основала компанию по аэросъемке Black Ops Aviation. Компания сотрудничает с крупными киностудиями и телеканалом National Geographic.

Именно через авиацию Санчес и познакомилась с Джеффом Безосом. В 2018 году она консультировала его по аэросъемке для проектов Blue Origin. Далее между ними начались отношения, хотя на тот момент оба были в браке.

Что известно о свадьбе Лорен Санчес и Джеффа Безоса

В 2023 году пара обручилась. А с 26 по 28 июня 2025 года состоялась свадьба в Венеции.

Отдельно таблоиды обратили внимание и на девичник Санчес - суборбитальный полет на корабле New Shepard.

Она летела вместе с подругами, среди которых была и певица Кэти Перри — в итоге подруги несколько минут провели в космосе.

Напомним, что праздновали свадьбу в Венеции в течение трех дней. По утверждению главы Венецианского региона Луки Зайя, свадьба обошлась в 46,5-55,6 млн долларов. Миллиардер пригласил большое количество звездных гостей, среди которых:

Опра Уинфри;

Леонардо ди Каприо;

Иванка Трамп;

Ким Кардашьян;

Мик Джаггер;

Кэтти Перри и другие.

Но громкое действо вызвало возмущение местных жителей. Люди выступали "против бесконтрольного богатства и приватизации публичных пространств". Они объединились под лозунгом "No Space for Bezos" ("Нет места Безосу"), расклеили по всему городу соответствующие плакаты, вывесили баннеры.

Также известно, что супруги заключили брачный договор, который большую выгоду принесет именно мужчине в случае развода.