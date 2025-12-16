Как отреагировали на "налог на OLX" компании Bolt, Uber и Glovo

Приложение Uber на экране смартфона. Фото: Freepik

Крупные цифровые платформы, где работают водители и курьеры, впервые публично одобрили идею автоматического обмена данными о доходах. Речь идет об инициативе, которую в народе назвали "налогом на OLX" и которую активно обсуждают в парламенте.

Bolt, Uber и Glovo выступили с совместным заявлением. Компании поддержали законопроекты №14025 и №14026, которые обязывают платформы без участия пользователя передавать налоговой сведения о выплаченных суммах.

Что именно одобрили платформы

В заявлении говорится о введении прозрачного, понятного и предсказуемого регулирования доходов самозанятых - водителей и курьеров. Сервисы заверили, что технически готовы внедрить изменения без перебоев в работе и с соблюдением прав пользователей.

Ожидается, что после принятия законов бюджет ежегодно будет получать около 14 млрд грн.

Кого не коснется налог

В документах есть четкое исключение: продажа товаров на сумму до 2 тыс. евро в год не будет считаться системной экономической деятельностью и налогообложению не подлежит.

В парламенте уточнили также, что лимит будет действовать суммарно на всех платформах, а не отдельно на каждой. Государственная налоговая служба будет следить, чтобы сумма не превысила установленного предела.

Как движется закон в Раде

Идея сделать цифровые платформы налоговыми агентами обсуждается не впервые. В декабре 2024 года глава профильного комитета Даниил Гетманцев заявлял, что парламент рассмотрит соответствующий закон в 2025 году.

В апреле Кабмин уже одобрил законопроект, а в октябре 2025-го комитет поддержал его к рассмотрению. По сравнению с первой версией, необлагаемый лимит повысили - с 12 прожиточных минимумов до 2 тысяч евро.

Что изменится для клиентов

Клиенты сервисов сразу не почувствуют резких изменений, однако косвенное влияние вполне вероятно. Если водители и курьеры начнут честно и регулярно платить налоги, некоторые из них просто добавят эти расходы к стоимости поездки или доставки. В итоге тарифы медленно вырастут.

Вместе с тем платформы не хотят перекладывать все дополнительные расходы на заказчика, ведь конкуренция между ними остается острой. Следовательно, цены вряд ли прыгнут вверх.

Почему это важно для МВФ и Европы

Принятие такого законодательства является одним из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ. В фонде прямо заявляли: налоговое урегулирование доходов с цифровых платформ - одно из условий для открытия нового финансирования.

Европейская Бизнес Ассоциация также поддерживает законопроекты, хотя и предлагает доработать их уже после первого чтения.

