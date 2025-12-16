Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Bolt, Uber и Glovo "за" налог на OLX — что изменится для клиентов

Bolt, Uber и Glovo "за" налог на OLX — что изменится для клиентов

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 15:17
Как отреагировали на "налог на OLX" компании Bolt, Uber и Glovo
Приложение Uber на экране смартфона. Фото: Freepik

Крупные цифровые платформы, где работают водители и курьеры, впервые публично одобрили идею автоматического обмена данными о доходах. Речь идет об инициативе, которую в народе назвали "налогом на OLX" и которую активно обсуждают в парламенте.

Bolt, Uber и Glovo выступили с совместным заявлением. Компании поддержали законопроекты №14025 и №14026, которые обязывают платформы без участия пользователя передавать налоговой сведения о выплаченных суммах.

Реклама
Читайте также:

Что именно одобрили платформы

В заявлении говорится о введении прозрачного, понятного и предсказуемого регулирования доходов самозанятых - водителей и курьеров. Сервисы заверили, что технически готовы внедрить изменения без перебоев в работе и с соблюдением прав пользователей.

Ожидается, что после принятия законов бюджет ежегодно будет получать около 14 млрд грн.

Кого не коснется налог

В документах есть четкое исключение: продажа товаров на сумму до 2 тыс. евро в год не будет считаться системной экономической деятельностью и налогообложению не подлежит.

В парламенте уточнили также, что лимит будет действовать суммарно на всех платформах, а не отдельно на каждой. Государственная налоговая служба будет следить, чтобы сумма не превысила установленного предела.

Как движется закон в Раде

Идея сделать цифровые платформы налоговыми агентами обсуждается не впервые. В декабре 2024 года глава профильного комитета Даниил Гетманцев заявлял, что парламент рассмотрит соответствующий закон в 2025 году.

В апреле Кабмин уже одобрил законопроект, а в октябре 2025-го комитет поддержал его к рассмотрению. По сравнению с первой версией, необлагаемый лимит повысили - с 12 прожиточных минимумов до 2 тысяч евро.

Что изменится для клиентов

Клиенты сервисов сразу не почувствуют резких изменений, однако косвенное влияние вполне вероятно. Если водители и курьеры начнут честно и регулярно платить налоги, некоторые из них просто добавят эти расходы к стоимости поездки или доставки. В итоге тарифы медленно вырастут.

Вместе с тем платформы не хотят перекладывать все дополнительные расходы на заказчика, ведь конкуренция между ними остается острой. Следовательно, цены вряд ли прыгнут вверх.

Почему это важно для МВФ и Европы

Принятие такого законодательства является одним из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ. В фонде прямо заявляли: налоговое урегулирование доходов с цифровых платформ - одно из условий для открытия нового финансирования.

Европейская Бизнес Ассоциация также поддерживает законопроекты, хотя и предлагает доработать их уже после первого чтения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине отменят беспошлинный порог на международные посылки стоимостью до 150 евро. Покупатели будут платить налог сразу при покупке товара.

Также узнайте, почему в одном из крупных городов Украины могут ввести налоговые каникулы на целый год.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации