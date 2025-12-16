Как отреагировали на "налог на OLX" компании Bolt, Uber и Glovo

Bolt, Uber и Glovo "за" налог на OLX — что изменится для клиентов
Крупные цифровые платформы, где работают водители и курьеры, впервые публично одобрили идею автоматического обмена данными о доходах. Речь идет об инициативе, которую в народе назвали "налогом на OLX" и которую активно обсуждают в парламенте.
Bolt, Uber и Glovo выступили с совместным заявлением. Компании поддержали законопроекты №14025 и №14026, которые обязывают платформы без участия пользователя передавать налоговой сведения о выплаченных суммах.
Что именно одобрили платформы
В заявлении говорится о введении прозрачного, понятного и предсказуемого регулирования доходов самозанятых - водителей и курьеров. Сервисы заверили, что технически готовы внедрить изменения без перебоев в работе и с соблюдением прав пользователей.
Ожидается, что после принятия законов бюджет ежегодно будет получать около 14 млрд грн.
Кого не коснется налог
В документах есть четкое исключение: продажа товаров на сумму до 2 тыс. евро в год не будет считаться системной экономической деятельностью и налогообложению не подлежит.
В парламенте уточнили также, что лимит будет действовать суммарно на всех платформах, а не отдельно на каждой. Государственная налоговая служба будет следить, чтобы сумма не превысила установленного предела.
Как движется закон в Раде
Идея сделать цифровые платформы налоговыми агентами обсуждается не впервые. В декабре 2024 года глава профильного комитета Даниил Гетманцев заявлял, что парламент рассмотрит соответствующий закон в 2025 году.
В апреле Кабмин уже одобрил законопроект, а в октябре 2025-го комитет поддержал его к рассмотрению. По сравнению с первой версией, необлагаемый лимит повысили - с 12 прожиточных минимумов до 2 тысяч евро.
Что изменится для клиентов
Клиенты сервисов сразу не почувствуют резких изменений, однако косвенное влияние вполне вероятно. Если водители и курьеры начнут честно и регулярно платить налоги, некоторые из них просто добавят эти расходы к стоимости поездки или доставки. В итоге тарифы медленно вырастут.
Вместе с тем платформы не хотят перекладывать все дополнительные расходы на заказчика, ведь конкуренция между ними остается острой. Следовательно, цены вряд ли прыгнут вверх.
Почему это важно для МВФ и Европы
Принятие такого законодательства является одним из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ. В фонде прямо заявляли: налоговое урегулирование доходов с цифровых платформ - одно из условий для открытия нового финансирования.
Европейская Бизнес Ассоциация также поддерживает законопроекты, хотя и предлагает доработать их уже после первого чтения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине отменят беспошлинный порог на международные посылки стоимостью до 150 евро. Покупатели будут платить налог сразу при покупке товара.
