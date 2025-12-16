Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Megogo заключил договор с Holywater — что изменится для клиентов

Megogo заключил договор с Holywater — что изменится для клиентов

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 19:31
Компании Megogo и Holywater заключили соглашение о совместном контенте для пользователей
Женщина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Медиасервисы Holywater и Megogo договорились о партнерстве. Короткие сериалы Holywater появились в мобильном приложении Megogo, пишет Форбс Украина.

Речь идет о сериалах, которые удобно смотреть вертикально именно со смартфона: короткие эпизоды, быстрый сюжет и формат, рассчитанный на просмотр в транспорте, очереди или между делами.

Реклама
Читайте также:

С чего стартовали

Партнерство началось с трех сериалов, которые уже доступны в приложении Megogo в разделе Short dramas.

Просмотр открыт для пользователей с подписками "Легкая", "Оптимальная", "Megopack", "Megopack Y" и "Megopack N+S".

Контент адаптирован под экраны смартфонов и планшетов - без необходимости включать телевизор или искать "длинное" время для просмотра.

Что именно можно посмотреть

Пока пользователям доступны три сериала: "Пара, созданная в аду", "Миллиардер, замаскированный под жиголо", "Делай вид, что ты меня любишь".

Это мелодрамы с очень короткими сериями - по 1-2 минуты, но с длинной историей: более 60 серий в каждом проекте. Сняты они украинской командой AMO Pictures в Киеве, с украинской озвучкой и субтитрами.

Зачем это Megogo и зрителям

Идея проста: люди все чаще смотрят видео с телефона, а не с телевизора. Не все готовы сесть на час перед экраном, зато в смартфоне - без проблем. Для Megogo это способ предложить новый тип контента, а для Holywater - выйти на более широкую аудиторию.

Такой формат не заменяет классические сериалы, но хорошо "заходит" там, кому нужен быстрый и легкий просмотр.

Напомним, как мы сообщали ранее, Netflix разъяснила, что изменится для клиентов после сделки с Warner Bros, которую она хочет приобрести.

 

смартфон соглашение
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации