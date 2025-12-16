Компании Megogo и Holywater заключили соглашение о совместном контенте для пользователей

Женщина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Медиасервисы Holywater и Megogo договорились о партнерстве. Короткие сериалы Holywater появились в мобильном приложении Megogo, пишет Форбс Украина.

Речь идет о сериалах, которые удобно смотреть вертикально именно со смартфона: короткие эпизоды, быстрый сюжет и формат, рассчитанный на просмотр в транспорте, очереди или между делами.

С чего стартовали

Партнерство началось с трех сериалов, которые уже доступны в приложении Megogo в разделе Short dramas.

Просмотр открыт для пользователей с подписками "Легкая", "Оптимальная", "Megopack", "Megopack Y" и "Megopack N+S".

Контент адаптирован под экраны смартфонов и планшетов - без необходимости включать телевизор или искать "длинное" время для просмотра.

Что именно можно посмотреть

Пока пользователям доступны три сериала: "Пара, созданная в аду", "Миллиардер, замаскированный под жиголо", "Делай вид, что ты меня любишь".

Это мелодрамы с очень короткими сериями - по 1-2 минуты, но с длинной историей: более 60 серий в каждом проекте. Сняты они украинской командой AMO Pictures в Киеве, с украинской озвучкой и субтитрами.

Зачем это Megogo и зрителям

Идея проста: люди все чаще смотрят видео с телефона, а не с телевизора. Не все готовы сесть на час перед экраном, зато в смартфоне - без проблем. Для Megogo это способ предложить новый тип контента, а для Holywater - выйти на более широкую аудиторию.

Такой формат не заменяет классические сериалы, но хорошо "заходит" там, кому нужен быстрый и легкий просмотр.

