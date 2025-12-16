Компанії Megogo і Holywater уклали угоду про спільний контент для користувачів

Жінка зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Медіасервіси Holywater та Megogo домовилися про партнерство. Короткі серіали Holywater з’явилися у мобільному застосунку Megogo, пише Форбс Україна.

Йдеться про серіали, які зручно дивитися вертикально саме зі смартфона: короткі епізоди, швидкий сюжет і формат, розрахований на перегляд у транспорті, черзі або між справами.

З чого стартували

Партнерство почалося з трьох серіалів, які вже доступні в застосунку Megogo у розділі Short dramas.

Перегляд відкритий для користувачів із передплатами "Легка", "Оптимальна", "Megopack", "Megopack Y" та "Megopack N+S".

Контент адаптований під екрани смартфонів і планшетів — без потреби вмикати телевізор чи шукати "довгий" час для перегляду.

Що саме можна подивитися

Поки що користувачам доступні три серіали: "Пара, створена в пеклі", "Мільярдер, замаскований під жиголо", "Вдавай, що ти мене любиш".

Це мелодрами з дуже короткими серіями — по 1–2 хвилини, але з довгою історією: понад 60 серій у кожному проєкті. Зняті вони українською командою AMO Pictures у Києві, з українською озвучкою та субтитрами.

Навіщо це Megogo і глядачам

Ідея проста: люди все частіше дивляться відео з телефону, а не з телевізора. Не всі готові сісти на годину перед екраном, зате у смартфоні — без проблем. Для Megogo це спосіб запропонувати новий тип контенту, а для Holywater — вийти на ширшу аудиторію.

Такий формат не замінює класичні серіали, але добре працює там, де потрібен швидкий і легкий перегляд.

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, Netflix роз'яснила, що зміниться для клієнтів після угоди з Warner Bros, яку вона хоче придбати.