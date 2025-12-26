Видео
Цены на серебро достигли рекорда — сколько стоит металл

Цены на серебро достигли рекорда — сколько стоит металл

Дата публикации 26 декабря 2025 13:11
Цена серебра впервые в истории превысила 75 долларов
Слитки серебра. Фото: Pixabay

Цена серебра 26 декабря впервые за всю историю превысила 75 долларов за унцию. Этот рост произошел на фоне высокого спроса и прогнозируемого дефицита на рынке, пишет Bloomberg.

При том, всего год назад цена серебра достигала 30 долларов за унцию, то есть она выросла в два с половиной раза за один год.

Читайте также:

Спрос на серебро бьет по предложению

На бирже Comex спотовое серебро прыгнуло на 3,8% — до 74,65 доллара за унцию, ранее в ходе сессии обновив абсолютный максимум на 75,14 доллара.

Аналитики объясняют, что рынок заходит в уже пятый год дефицита, так как добыча не успевает за спросом, склады пустеют, а интерес растет.

"Инвесторы, играющие на импульсе, и спекулянты разгоняют ралли золота и серебра с начала декабря. Тонкая ликвидность в конце года, ожидания длительных снижений ставок в США, более слабый доллар и вспышки геополитических рисков вместе толкают драгоценные металлы к новым рекордам", — сказал старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг.

Прогнозы цены серебра на 2026 год

Аналитики OANDA отмечают, что в первой половине 2026 года золото может двигаться в сторону 5 тысяч долларов, а серебро имеет потенциал дойти примерно 90 долларов.

Одним из триггеров скачка цены стал ожидаемый шаг Федрезерва США — снижение ставки на 25 б.п. На фоне нервных настроений инвесторы ищут, где "спрятаться", и драгоценные металлы выглядят безопаснее.

Ранее мы писали о крупнейших рудниках по добыче серебра, которые расположены в Мексике, Перу, Боливии и Польше.

Также узнайте, какая проба серебра считается самой дорогой и почему она так ценится.

рекорд биржа трейдеры золото серебро
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
