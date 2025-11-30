Иностранные компании продолжают инвестировать в Украину даже в военное время — причина

Мужчина считает деньги. Фото: Европортал

Несмотря на войну, количество международных и украинских компаний, которые планируют и в дальнейшем инвестировать в Украину, в 2025 году выросло до 72%. Об этом говорится в ежегодном исследовании Европейской Бизнес Ассоциации.

Индекс инвестиционной привлекательности Украины также улучшился - если в 2024-м он составлял 2,49 балла из 5 возможных, то в нынешнем году уже 2,70. Этот показатель почти вернулся к уровню второй половины 2021 года, то есть времени до полномасштабного вторжения.

Что стимулирует инвестиции в Украину

Топ-менеджеры компаний отмечают среди главных факторов, которые поддерживают инвестиционный настрой, следующие:

евроинтеграционное движение Украины,

преференциальный режим международной торговли

"транспортный безвиз",

дерегуляцию и цифровизацию государственных услуг.

Именно эти аргументы инвесторов объясняют, почему глобальный бизнес не ушел из Украины, несмотря на высокие риски.

Что сдерживает инвестиции

В то же время среди ключевых барьеров бизнес называет следующие факторы:

российскую военную агрессию,

коррупцию,

слабую судебную систему,

дефицит кадров

удары по энергосистеме.

валютные ограничения.

Как бизнес оценивает инвестклимат сейчас

Доля компаний, которые считают инвестиционный климат неблагоприятным, уменьшается третий год подряд. В 2025 году так ответили 71% опрошенных руководителей (79% — в 2024 году, 84% — в 2023-м). Из них 14% оценили ситуацию как "крайне неблагоприятную" против 20% годом ранее.

21% респондентов сейчас воспринимают инвестклимат как нейтральный, 8% — как благоприятный. На 2026 год 29% СЕО ожидают улучшения, 44% прогнозируют, что ситуация не изменится, а 27% допускают ухудшение условий.

Новые инвестиции и настроения бизнеса

Несмотря на войну, готовность продолжать инвестировать в Украину усиливается. В 2025 году о таких планах заявили 72% компаний — против 70% в 2024 году и 57% в 2023-м.

Выросла и доля руководителей, которые считают выгодным заход новых инвесторов на украинский рынок: с 17% до 29%.

