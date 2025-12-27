Как Vinci стала мировым лидером строительного рынка

Процесс строительства. Фото: Freepik

Французская группа Vinci считается крупнейшим застройщиком Европы, и одним из крупнейших в мире. Она строит как жилые кварталы, так и автобаны, мосты, аэропорты и даже атомные электростанции.

Новини.LIVE расскажут об одном из крупнейших в мире строительных и инфраструктурных холдингов.

Реклама

Читайте также:

Как компания Vinci достигла успеха

История Vinci начинается в конце XIX в. Основали ее еще в конце XIX века, и сначала это была просто инженерная фирма, которая строила заводы, а также ГЭС, тяжелые промышленные объекты.

Название Vinci компания получила уже значительно позже – в 2000 году. До этого она десятилетиями называлась Société Générale d'Entreprises, или просто SGE. И вот именно на рубеже 90-х и нулевых бизнес компании резко ускорился.

Тогда начались поглощения, слияния, покупка крупных игроков. Ключевой сделкой стало приобретение GTM Group, после чего Vinci фактически стала крупнейшей строительной компанией в мире.

Не только строительство, но и контроль

Vinci отличается от конкурентов тем, что не только строит свои объекты, но старается всегда получить права на их дальнейшую эксплуатацию.

То есть, все автострады, платные дороги, мосты, тоннели, аэропорты, парковки, все это у них не разовые проекты, а длинные контракты. Например, в Бразилии Vinci получила концессию на управление несколькими аэропортами сразу на 30 лет. Аналогичная модель работает и в Европе, и за ее пределами.

Финансы и география

По итогам 2024 года выручка группы достигла 69,6 миллиарда евро. Почти половина доходов приходится на Францию, еще более трети – на другие страны Европы. Остальное формируется в США, Канаде, Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Кто руководит компанией

Руководит компанией Ксавье Гийяр, классический корпоративный менеджер. В Vinci он с конца 1990-х, CEO – с 2006 года. Именно при нем компания окончательно перешла из "строителя" в "инфраструктурного оператора".

Еще одна важная вещь: Vinci – публичная компания. Акции торгуются в Париже, входят в CAC 40. То есть это не закрытый семейный бизнес, а наоборот, один из ключевых публичных игроков французского рынка с горизонтом планирования на десятилетия.

Напомним, ранее мы писали о крупном застройщике, который зашел в Украину – что и где он планирует строить.

Также узнайте, на какое жилье будет спрос после войны и что было трудно продать в этом году.