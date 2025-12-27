Як Vinci стала світовим лідером будівельного ринку

Процес будівництва. Фото: Freepik

Французька група Vinci вважається найбільшим забудовником Європи, і одним з найбільших у світі. Вона будує як житлові квартали, так і автобани, мости, аеропорти і навіть атомні електростанції.

Новини.LIVE розкажуть про один із найбільших у світі будівельних та інфраструктурних холдингів.

Реклама

Читайте також:

Як компанія Vinci досягла успіху

Історія Vinci починається наприкінці XIX століття. Заснували її ще в кінці XIX століття, і спочатку це була просто інженерна фірма, що будувала заводи, а також ГЕС, важкі промислові об'єкти.

Назву Vinci компанія отримала вже значно пізніше — у 2000 році. До цього вона десятиліттями мала назву Société Générale d’Entreprises, або просто SGE. І от саме на межі 90-х і нульових бізнес компанії різко прискорився.

Тоді почалися поглинання, злиття, купівля великих гравців. Ключовою угодою стало придбання GTM Group, після чого Vinci фактично стала найбільшою будівельною компанією у світі.

Не лише будівництво, а й контроль

Vinci відрізня.ться від конкурентів тим, що не тільки на будує свої об’єкти, але намагається завжди отримати права на їх подальшу експлуатацію.

Тобто, всі автостради, платні дороги, мости, тунелі, аеропорти, парковки, все це в них не разові проєкти, а довгі контракти. Наприклад, у Бразилії Vinci отримала концесію на управління кількома аеропортами одразу на 30 років. Аналогічна модель працює і в Європі, і за її межами.

Фінанси та географія

За підсумками 2024 року виручка групи сягнула 69,6 мільярда євро. Майже половина доходів припадає на Францію, ще понад третина — на інші країни Європи. Решта формується в США, Канаді, Латинській Америці, Азії, на Близькому Сході та в Африці.

Хто керує компанією

Керує компанією Ксав’є Гійяр, класичний корпоративний менеджер. У Vinci він з кінця 1990-х, CEO — з 2006 року. Саме при ньому компанія остаточно перейшла з "будівельника" в "інфраструктурного оператора".

Ще одна важлива річ: Vinci — публічна компанія. Акції торгуються в Парижі, входять у CAC 40. Тобто це не закритий сімейний бізнес, а навпаки один із ключових публічних гравців французького ринку з горизонтом планування на десятиліття.

Нагадаємо, раніше ми писали про великого забудовника, який зайшов в Україну — що і де він планує будувати.

Також дізнайтеся, на яке житло буде попит після війни та що було важко продати у цьому році.