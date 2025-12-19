Trump Media объявила о слиянии со стартапом в сфере термоядерной энергии

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group резко изменила направление деятельности и входит в большую энергетику — фирма объявила о слиянии со стартапом TAE Technologies. Этот стартап считается одним из самых известных частных разработчиков термоядерного синтеза.

Сделку о слиянии оценивают в более чем 6 миллиардов долларов. В результате Trump Media станет холдингом, в котором одновременно будут работать соцсеть Truth Social и термоядерный стартап TAE, пишет Politico.com.

Зачем Trump Media идет в энергетику

Логика слияния бизнесов связана с тем, что искусственный интеллект создает бум, дата-центры потребляют электроэнергию бешеными темпами, а объединенная компания пытается войти в этот рынок раньше конкурентов.

В компании заявляют, что уже в следующем году определят площадку и начнут подготовку к строительству большой термоядерной электростанции. Планируют поставлять энергию именно для центров обработки данных, обслуживающих ИИ, то есть, речь идет не об отдаленном будущем.

Что такое термоядерный синтез и почему это сложно

Термоядерный синтез — это процесс, который питает Солнце: легкие атомные ядра сливаются и высвобождают огромную энергию. На Земле это выглядит эффектно на презентациях, но в реальности вызывает серьезные технические трудности.

Эксперты годами повторяют, что до коммерческой термоядерной энергетики еще далеко. Для этого нужны стабильные инвестиции, годы экспериментов и сложное регуляторное согласование. И даже в самых лучших сценариях речь идет не о завтрашнем дне.

Вторая жизнь для Trump Media

Trump Media по сути таким образом пробует перезапуститься. После запуска Truth Social в 2021 году компания так и не вышла на прибыльность. Поэтому она экспериментировала с криптовалютами, рынками прогнозов, стриминговым приложением для Roku — но все без толку.

В сентябре компания отчиталась о квартальном убытке в 54,8 млн. долларов. С начала года ее акции падали почти на 70%, хотя на новости о слиянии с TAE котировки резко подскочили более чем на 34%.

Кто такой TAE Technologies и почему он важен

TAE Technologies придает сделке научный вес. В стартап инвестировали Google, Chevron и Goldman Sachs. Компания заявляет, что построила и эксплуатирует пять экспериментальных реакторов и в целом привлекла более 1,3 млрд долларов частных инвестиций.

После слияния акционеры Trump Media и TAE будут владеть примерно по половине объединенной компании. Самому Дональду Трампу принадлежит около 41% Trump Media.

