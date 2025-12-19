Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Компания Трампа идет в рискованный термоядерный проект

Компания Трампа идет в рискованный термоядерный проект

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 10:59
Trump Media объявила о слиянии со стартапом в сфере термоядерной энергии
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group резко изменила направление деятельности и входит в большую энергетику — фирма объявила о слиянии со стартапом TAE Technologies. Этот стартап считается одним из самых известных частных разработчиков термоядерного синтеза.

Сделку о слиянии оценивают в более чем 6 миллиардов долларов. В результате Trump Media станет холдингом, в котором одновременно будут работать соцсеть Truth Social и термоядерный стартап TAE, пишет Politico.com.

Реклама
Читайте также:

Зачем Trump Media идет в энергетику

Логика слияния бизнесов связана с тем, что искусственный интеллект создает бум, дата-центры потребляют электроэнергию бешеными темпами, а объединенная компания пытается войти в этот рынок раньше конкурентов.

В компании заявляют, что уже в следующем году определят площадку и начнут подготовку к строительству большой термоядерной электростанции. Планируют поставлять энергию именно для центров обработки данных, обслуживающих ИИ, то есть, речь идет не об отдаленном будущем.

Что такое термоядерный синтез и почему это сложно

Термоядерный синтез — это процесс, который питает Солнце: легкие атомные ядра сливаются и высвобождают огромную энергию. На Земле это выглядит эффектно на презентациях, но в реальности вызывает серьезные технические трудности.

Эксперты годами повторяют, что до коммерческой термоядерной энергетики еще далеко. Для этого нужны стабильные инвестиции, годы экспериментов и сложное регуляторное согласование. И даже в самых лучших сценариях речь идет не о завтрашнем дне.

Вторая жизнь для Trump Media

Trump Media по сути таким образом пробует перезапуститься. После запуска Truth Social в 2021 году компания так и не вышла на прибыльность. Поэтому она экспериментировала с криптовалютами, рынками прогнозов, стриминговым приложением для Roku — но все без толку.

В сентябре компания отчиталась о квартальном убытке в 54,8 млн. долларов. С начала года ее акции падали почти на 70%, хотя на новости о слиянии с TAE котировки резко подскочили более чем на 34%.

Кто такой TAE Technologies и почему он важен

TAE Technologies придает сделке научный вес. В стартап инвестировали Google, Chevron и Goldman Sachs. Компания заявляет, что построила и эксплуатирует пять экспериментальных реакторов и в целом привлекла более 1,3 млрд долларов частных инвестиций.

После слияния акционеры Trump Media и TAE будут владеть примерно по половине объединенной компании. Самому Дональду Трампу принадлежит около 41% Trump Media.

Напомним, что в Минэкономики анонсировали усиление "зеленой" энергетики в Украине. Сейчас в стране активно строятся новые солнечные и ветровые электростанции, в том числе на предприятиях, которые перебазировали из восточных регионов на запад страны.

Также мы сообщали, как технологический стартап 21-летнего украинского юноши привлек 1,6 млн долларов инвестиций на разработку дронов-перехватчиков.

Дональд Трамп стартап технологии ядерная энергетика термоядерный реактор
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации