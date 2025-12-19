Відео
Головна Компанії Компанія Трампа йде в ризикований термоядерний проєкт

Компанія Трампа йде в ризикований термоядерний проєкт

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 10:59
Trump Media оголосила про злиття зі стартапом у сфері термоядерної енергії
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Компанія Дональда Трампа Trump Media & Technology Group різко змінила напрямок діяльності і входить у велику енергетику — фірма оголосила про злиття зі стартапом TAE Technologies. Цей стартап вважається одним із найвідоміших приватних розробників термоядерного синтезу.

Угоду про злиття оцінюють у понад 6 мільярдів доларів. У результаті Trump Media стане холдингом, у якому одночасно працюватимуть соцмережа Truth Social і термоядерний стартап TAE, пише Politico.com.

Читайте також:

Навіщо Trump Media йде в енергетику

Логіка злиття бізнесів пов'язана з тим, що  штучний інтелект створює бум, дата-центри споживають електроенергію шаленими темпами, і об'єднана компанія намагається увійти в цей ринок раніше конкурентів.

У компанії заявляють, що вже наступного року визначать майданчик і розпочнуть підготовку до будівництва великої термоядерної електростанції. Планують постачати енергію саме для центрів обробки даних, що обслуговують ШІ, тобто мова йде не про віддалене майбутнє.

Що таке термоядерний синтез і чому це складно

Термоядерний синтез — це процес, який живить Сонце: легкі атомні ядра зливаються і вивільняють величезну енергію. На Землі це виглядає ефектно на презентаціях, але в реальності викликає серйозні технічні труднощі.

Експерти роками повторюють, що до комерційної термоядерної енергетики ще далеко. Для цього потрібні стабільні інвестиції, роки експериментів і складне регуляторне погодження. І навіть у найкращих сценаріях мова йде не про завтра.

Друге життя для Trump Media 

Trump Media по суті таким чином пробує перезапуститися. Після запуску Truth Social у 2021 році компанія так і не вийшла на прибутковість. Тому вона експериментувала з криптовалютами, ринками прогнозів, стримінговим застосунком для Roku — але все без толку.

У вересні компанія відзвітувала про квартальний збиток у 54,8 млн доларів. З початку року її акції падали майже на 70%, хоча на новині про злиття з TAE котирування різко підскочили — більш ніж на 34%.

Хто такий TAE Technologies і чому він важливий

TAE Technologies додає угоді наукової ваги. У стартап інвестували Google, Chevron і Goldman Sachs. Компанія заявляє, що побудувала й експлуатує п’ять експериментальних реакторів і загалом залучила понад 1,3 млрд доларів приватних інвестицій.

Після злиття акціонери Trump Media і TAE володітимуть приблизно по половині об’єднаної компанії. Самому Дональду Трампу належить близько 41% Trump Media.

Нагадаємо, що у Мінекономіки анонсували посилення "зеленої" енергетики в Україні. Наразі в країні активно будуються нові сонячні та вітряні електростанції, в тому числі на підприємствах, які перебазували зі східних регіонів на захід країни. 

Також ми повідомляли, як технологічний стартап 21-річного українського юнака залучив 1,6 млн доларів інвестицій на розробку дронів-перехоплювачів.

Дональд Трамп стартап технології ядерна енергетика термоядерний реактор
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
