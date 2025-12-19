Киевгорстрой сменил руководителя и готовится к перезапуску правления

Офис "Киевгорстроя". Фото: kmb.ua

У крупнейшего застройщика Киева, холдинговой компании "Киевгорстрой" очередные изменения в руководстве. Новым исполняющим обязанности председателя правления назначен Дмитрий Никифоров.

Он сменил на этом посту Светлану Самсонову, а в компании готовятся и к полной смене состава правления, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте также:

Кто стал новым руководителем

Дмитрий Никифоров не является выходцем из системы "Киевгорстроя". Он предприниматель, в разные годы был связан с брендом Voda UA, работал директором "Юнитрейд Маркет" и в других бизнес-проектах. Поэтому для холдинга это "внешний" менеджер.

Предыдущая глава правления, Светлана Самсонова, исполняла обязанности с мая 2025 года. До этого она была вице-президентом компании и входила в правление. Еще раньше она работала в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, где занимала должности заместителя председателя правления и руководителя юридического департамента.

Четвертый руководитель за два года

В декабре 2023 года многолетний руководитель холдинга Игорь Кушнир заявил о своей отставке после 12 лет на должности. Уже в феврале 2024-го наблюдательный совет назначил президентом и главой правления Василия Олейника. Теперь же — очередной временный руководитель.

На балансе "Киевгорстроя" — 24 строительные площадки. Это более 120 жилых домов разной степени готовности и более 548 тыс. кв. м незавершенного строительства. Для города это критически важный актив, поэтому любые кадровые решения здесь автоматически становятся политическими и финансовыми одновременно.

Формально контроль остается за территориальной громадой Киева — городу принадлежит 80% уставного капитала компании.

