Київміськбуд змінив керівника і готується до перезапуску правління

У найбільшого забудовника Києва, холдингової компанії "Київміськбуд" чергові зміни в керівництві. Новим виконувачем обовʼязків голови правління призначений Дмитро Нікіфоров.

Він змінив на цій посаді Світлану Самсонову, а у компанії готуються і до повної зміни складу правління, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Хто став новим керівником

Дмитро Нікіфоров не є вихдцем зі системи "Київміськбуду". Він підприємець, у різні роки був повʼязаний з брендом Voda UA, працював директором "Юнітрейд Маркет" та в інших бізнес-проєктах. Тому для холдингу це "зовнішній" менеджер.

Попередня очільниця правління, Світлана Самсонова, виконувала обовʼязки з травня 2025 року. До цього вона була віцепрезиденткою компанії та входила до правління. Ще раніше працювала в Державній продовольчо-зерновій корпорації України — там займала посади заступниці голови правління та керівниці юридичного департаменту.

Четвертий керівник за два роки

У грудні 2023 року багаторічний керівник холдингу Ігор Кушнір заявив про свою відставку після 12 років на посаді. Уже в лютому 2024-го наглядова рада призначила президентом і головою правління Василя Олійника. Тепер — нова зміна і новий тимчасовий керівник.

На балансі "Київміськбуду" — 24 будівельні майданчики. Це понад 120 житлових будинків різного ступеня готовності і більше ніж 548 тис. кв. м незавершеного будівництва. Для міста це критично важливий актив, тому будь-які кадрові рішення тут автоматично стають політичними і фінансовими водночас.

Формально контроль залишається за територіальною громадою Києва — місту належить 80% статутного капіталу компанії.

