Главная Компании ТРЦ Gulliver в Киеве — когда и как возобновит работу

ТРЦ Gulliver в Киеве — когда и как возобновит работу

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 16:29
Когда возобновится работа ТРЦ Gulliver в Киеве — с 12 декабря
ТРЦ Gulliver в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевский торгово-развлекательный комплекс Gulliver с 12 декабря начнет поэтапно открывать часть торговых зон. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям "Ощадбанка", сообщили на официальном сайте банка.

ТРЦ, который сейчас контролируют государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", был закрыт с конца октября.

Читайте также:

Что именно заработает с 12 декабря

По результатам осмотра комиссия разрешила открыть два этажа торгово-развлекательной части Гулливера.

Остальные торговые уровни и офисная башня останутся закрытыми до полной ликвидации причин возможных чрезвычайных ситуаций и дополнительных проверок безопасности.

Как ТРЦ перешел под контроль государства

Комплекс Gulliver строили за кредитные средства госбанков, это около $460 млн от "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Но в последние годы Gulliver оказался в центре нескольких громких скандилов:

  • в 2017 году объект передали в управление АРМА из-за связей с окружением экс-президента Виктора Януковича;
  • в июле 2025 года права собственности на Gulliver передали консорциуму финансовых учреждений - Ощадбанку (80%) и Укрэксимбанку (20%).

Это стало возможным ввиду невыполнения собственником комплекса, ООО "ТРИ О", своих обязательств по кредитному договору.

Почему Gulliver был закрыт

В октябре 2025 года "Ощадбанк" временно закрыл Gulliver, согласно официальной информации - "из соображений безопасности и для проведения технических и ремонтных работ". Новини.LIVE рассказывали, что все входы в ТРЦ были заблокированы, а некоторые работники комплекса даже не получили доступа к личным вещам.

В конце ноября 2025-го комплекс окончательно перешел в собственность "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". Нынешнее поэтапное открытие должно стать первым шагом к полному восстановлению работы ТРЦ.

Что известно о ТРЦ Gulliver

Этот торгово-офисный комплекс расположен в центре Киева и считается одним из крупнейших в столице. Здание объединяет две башни бизнес-центра и 10 этажей ТРЦ, а общая площадь достигает 157 400 м². Для развлечений и покупок доступно более 250 торговых объектов, среди которых бренды Polo Ralph Lauren, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и т.д., плюс кинотеатр, детский центр, супермаркет и два десятка заведений общественного питания.

Как мы сообщали ранее, Ощадбанк предупредил своих клиентов и разъяснил, что будет с их карточками после 1 января.

Также мы сообщали, что государственный ПриватБанк без предупреждения блокирует банковские карты и закрывает все счета, если деятельность клиентов оказывается подозрительной.

.

Киев торговля Ощадбанк открытие ТРЦ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
