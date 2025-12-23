Западноукраинский промышленный хаб, где закончились места, расширился в пять раз

Презентация в Западноукраинском промышленном хабе. Фото: facebook.com/sklady.te.ua

Индустриальный парк "Западноукраинский промышленный хаб" в Тернопольской области вынужден увеличиться в пять раз. Старая территория была заполнена полностью, а для новых резидентов не осталось свободного места, сообщил зампредседателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Парк расширился с 10,6 до 55 гектаров после того, как все имеющиеся помещения заняли производства.

О каком парке идет речь

Индустриальный парк запустили уже после начала полномасштабной войны, в 2022 году. Сейчас он имеет 71 тысячу квадратных метров реконструированных производственных помещений. На территории — 11 артезианских скважин и базовая электрическая мощность в 10 МВт.

По состоянию на декабрь 2025 года в "Западноукраинском промышленном хабе" работают четыре ключевых резидента. Рядом с ними еще более двух десятков смежных субъектов. Среди них: "Дельта-Фуд Индастри", "Наша птица", "Мясокомбинат Тернопольский", "Бабушка Маруся". Всего на территории создано около 860 рабочих мест. Проект сосредоточен на агропереработке.

Кто заходит на новый участок

На расширенной территории парк готовится принять двух новых участников. Первый — агроперерабатывающее предприятие. Второй — завод по производству упаковки.

Под их нужды отводят 5 и 10 гектаров соответственно. Строительство начнется в первом полугодии 2026 года.

Для нового участка парк планирует добавить 10 МВт электромощности.

