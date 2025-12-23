Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Индустриальный парк на Тернопольщине вырос в пять раз — мест нет

Индустриальный парк на Тернопольщине вырос в пять раз — мест нет

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 12:52
Западноукраинский промышленный хаб, где закончились места, расширился в пять раз
Презентация в Западноукраинском промышленном хабе. Фото: facebook.com/sklady.te.ua

Индустриальный парк "Западноукраинский промышленный хаб" в Тернопольской области вынужден увеличиться в пять раз. Старая территория была заполнена полностью, а для новых резидентов не осталось свободного места, сообщил зампредседателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Парк расширился с 10,6 до 55 гектаров после того, как все имеющиеся помещения заняли производства.

Реклама
Читайте также:

О каком парке идет речь

Индустриальный парк запустили уже после начала полномасштабной войны, в 2022 году. Сейчас он имеет 71 тысячу квадратных метров реконструированных производственных помещений. На территории — 11 артезианских скважин и базовая электрическая мощность в 10 МВт.

По состоянию на декабрь 2025 года в "Западноукраинском промышленном хабе" работают четыре ключевых резидента. Рядом с ними еще более двух десятков смежных субъектов. Среди них: "Дельта-Фуд Индастри", "Наша птица", "Мясокомбинат Тернопольский", "Бабушка Маруся". Всего на территории создано около 860 рабочих мест. Проект сосредоточен на агропереработке.

Кто заходит на новый участок

На расширенной территории парк готовится принять двух новых участников. Первый — агроперерабатывающее предприятие. Второй — завод по производству упаковки.

Под их нужды отводят 5 и 10 гектаров соответственно. Строительство начнется в первом полугодии 2026 года.

Для нового участка парк планирует добавить 10 МВт электромощности.

Напомним, что в Хмельницкой области появится новый индустриальный парк, ориентированный на перерабатывающую промышленность. Инвестиции в проект оценивают более чем в 400 млн грн.

Также мы сообщали о ценах на агрорынке Украины — какая продукция стала дороже на 900 гривен.

промышленность Тернопольская область строительство производство агропромышленность
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации