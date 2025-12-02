Как дешевый сыр из Европы заставил украинских производителей сокращать выпуск

Полка с различными сортами сыра. Фото: Pixabay

Несмотря на стабильный спрос, украинские производители сыров вынуждены уменьшать объемы выпуска, так как на рынок все сильнее давит гораздо более дешевый импорт из ЕС.

Об этом сообщает аналитическая платформа "Инфагро", которая зафиксировали резкое ухудшение позиции отечественных сырных заводов из-за очень агрессивной импортной конкуренции.

Что происходит на рынке сыров

По оценкам "Инфагро", ситуация выглядит так:

прайсовые цены на полутвердые сыры в Украине не меняются;

большинство партий продаются со значительными скидками, поэтому реальные доходы производителей падают;

европейский сыр обходится ритейлу гораздо дешевле, чем украинский,

В результате импортные сыры получают приоритет на полках, а украинская продукция проигрывает конкуренцию.

Что будет зимой

Давление ощущается и на рынке сырных продуктов: цены импортных сыров уже приблизились к стоимости украинских молокосодержащих продуктов, что может заставить производителей сокращать выпуск и в этом сегменте.



Аналитики ожидают, что зимой производство сыров в Украине и в дальнейшем будет сокращаться. Дело в том, что сезонно уменьшается внутренний спрос, и предприятия избегают накопления больших складских запасов.

