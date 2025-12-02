Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Импортный сыр давит — украинские заводы режут производство

Импортный сыр давит — украинские заводы режут производство

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 18:58
Как дешевый сыр из Европы заставил украинских производителей сокращать выпуск
Полка с различными сортами сыра. Фото: Pixabay

Несмотря на стабильный спрос, украинские производители сыров вынуждены уменьшать объемы выпуска, так как на рынок все сильнее давит гораздо более дешевый импорт из ЕС.

Об этом сообщает аналитическая платформа "Инфагро", которая зафиксировали резкое ухудшение позиции отечественных сырных заводов из-за очень агрессивной импортной конкуренции.

Реклама
Читайте также:

Что происходит на рынке сыров

По оценкам "Инфагро", ситуация выглядит так:

  • прайсовые цены на полутвердые сыры в Украине не меняются;
  • большинство партий продаются со значительными скидками, поэтому реальные доходы производителей падают;
  • европейский сыр обходится ритейлу гораздо дешевле, чем украинский,

В результате импортные сыры получают приоритет на полках, а украинская продукция проигрывает конкуренцию.

Что будет зимой

Давление ощущается и на рынке сырных продуктов: цены импортных сыров уже приблизились к стоимости украинских молокосодержащих продуктов, что может заставить производителей сокращать выпуск и в этом сегменте.

Аналитики ожидают, что зимой производство сыров в Украине и в дальнейшем будет сокращаться. Дело в том, что сезонно уменьшается внутренний спрос, и предприятия избегают накопления больших складских запасов.

Напомним, ранее мы рассказывали вам о ценах на продукты перед Рождеством и Новым годом — что подорожает в первую очередь.

Также мы сообщали, что украинским виноделам придется отказаться от названия "коньяк" в своей продукции, но, как оказалось, не все к этому готовы.

импорт сыр производство
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации