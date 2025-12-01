Украина отказывается от названия "коньяк" — какие штрафы предусмотрены

Рюмка коньяка на столе. Фото: Pixabay



С 1 января 2026 года украинские производители должны полностью отказаться от названия "коньяк" и перейти на термин "бренди". Это требование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое завершит десятилетний переходный период, необходимый для адаптации рынка, пишет Forbes.Украина.

Часть компаний уже готова к изменениям, но другие признают: война сорвала подготовку, поэтому вопрос ребрендинга отошел на второй план и непонятно, успеют ли они к дедлайну.

Кто успевает, а кто просит отсрочку

Крупные производители сохраняют значительные объемы производства, но не все готовы менять этикетки и запускать информационные кампании. В "Винокурне Аккермана" отмечают, что после обстрелов в 2025 году потеряли цех и склад на 10 млн евро и ресурсы для ребрендинга исчерпаны.

По оценкам отрасли, смена названия и работа с информированием потребителей может снизить продажи на 25-50%. Полная кампания ребрендинга будет стоить каждому производителю 500 000-600 000 евро.

Поэтому часть компаний и профильные ассоциации настаивают на отсрочке переходного периода еще на 10 лет. Но Минэкономики отвечает однозначно: Украина выполнит взятые обязательства, продление срока не планируется.

Почему смена названия "коньяк" неизбежна

Дело в том, что "коньяк" - это географическое указание, которое принадлежит только региону Коньяк во Франции. Все остальные напитки, даже идентичного качества, должны называться бренди.

Европейское бюро коньяка поддерживает украинских производителей, но решение — за Еврокомиссией, а обращение от правительства пока не поступало.

Какие штрафы грозят производителям

После 1 января 2026 года за использование названия "коньяк" производители будут получать штрафы от 43 235 до 129 705 грн за каждый отдельный факт нарушения, независимо от партии или объемов.

Но магазины смогут продавать напитки, изготовленные и промаркированные как "коньяк" до 1 января 2026-го, вплоть до полного исчерпания запасов.

За повторное нарушение во время следующей проверки штраф наложат снова.

Для магазинов отдельных санкций нет, но неправильная маркировка может рассматриваться как нарушение прав потребителей - штраф до 850 грн.

