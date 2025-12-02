Відео
Головна Компанії Імпортний сир тисне — українські заводи ріжуть виробництво

Імпортний сир тисне — українські заводи ріжуть виробництво

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 18:58
Як дешевий сир із Європи змусив українських виробників скорочувати випуск
Полиця з різними сортами сиру. Фото: Pixabay

Попри стабільний попит, українські виробники сирів змушені зменшувати обсяги випуску, так як на ринок дедалі сильніше тисне набагато дешевший імпорт із ЄС. 

Про це повідомляє аналітична платформа "Інфагро", яка зафіксували різке погіршення позиції вітчизняних сирних заводів через дуже агресивну імпортну конкуренцію.

Що відбувається на ринку сирів

За оцінками "Інфагро", ситуація виглядає так:

  • прайсові ціни на напівтверді сири в Україні не змінюються;
  • більшість партій продаються зі значними знижками, тому реальні доходи виробників падають;
  • європейський сир обходиться ритейлу набагато дешевше, ніж український,

У результаті імпортні сири отримують пріоритет на полицях, а українська продукція програє конкуренцію.

Що буде взимку

Тиск відчувається і на ринку сирних продуктів:
ціни імпортних сирів уже наблизилися до вартості українських молоковмісних продуктів, що може змусити виробників скорочувати випуск і в цьому сегменті.
 
Аналітики очікують, що взимку виробництво сирів в Україні й надалі скорочуватиметься. Річ у тому, що сезонно зменшується внутрішній попит, і підприємства уникають накопичення великих складських запасів.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
