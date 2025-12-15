Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Для предпринимателей запустили новый инструмент — что он дает

Для предпринимателей запустили новый инструмент — что он дает

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 16:58
Минэкономики запустило публичный дашборд жалоб бизнеса
Женщина-предприниматель с документами. Фото: Pexels

Минэкономики сделало публичным аналитический дашборд платформы "Пульс" — инструмент, который показывает, на что на самом деле жалуется бизнес по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Фактически речь идет об открытой базе реальных обращений предпринимателей - без ручной модерации, без "приглаживания" и с обновлением в реальном времени.

Реклама
Читайте также:

Что это такое и зачем бизнесу

Платформа "Пульс" уже собрала более 338 000 оценок, почти 30 000 комментариев и более 300 обращений от верифицированных предпринимателей со всей Украины. Теперь эти данные можно не просто оставлять, но и видеть в аналитике.

На дашборде видно, какие проблемы повторяются чаще всего, в каких регионах бизнесу сложнее работать и с какими органами власти возникает больше всего вопросов. Все - публично.

Почему это стало неожиданным решением

Каждый комментарий автоматически попадает в аналитику. То есть без ручного отбора, без редактирования и без вмешательства. В Минэкономики говорят, что именно так формируется живая картина бизнес-климата, а не отчет "для галочки".

Дашборд позволяет фильтровать обращения по регионам, отраслям и ответственным органам. Для предпринимателей это способ увидеть: их проблема - единичная или системная.

В чем уникальность этого дашборда

По словам заместителя министра экономики по цифровому развитию Александра Циборта, платформа создает модель управления, где решения принимают на основе данных, а не предположений. Когда комментарий предпринимателя становится частью государственной аналитики, меняется сама логика взаимодействия между бизнесом и властью.

С 1 января 2026 года "Пульс" получит статус полноценного государственного механизма цифрового взаимодействия бизнеса и органов власти. До этого предпринимателей призывают активно пользоваться платформой - оставлять оценки, комментарии и обращения.

Напомним, что несмотря на войну, количество международных компаний, которые планируют и в дальнейшем инвестировать в Украину, в 2025 году выросло до 72%.

Также мы рассказывали, как Украине привлекать инвесторов в строительную сферу — для этого нужно убрать бюрократические барьеры и коррупцию.

 

 

Украинский бизнес правительство жалобы предприятия предприниматели
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации