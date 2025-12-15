Минэкономики запустило публичный дашборд жалоб бизнеса

Женщина-предприниматель с документами. Фото: Pexels

Минэкономики сделало публичным аналитический дашборд платформы "Пульс" — инструмент, который показывает, на что на самом деле жалуется бизнес по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Фактически речь идет об открытой базе реальных обращений предпринимателей - без ручной модерации, без "приглаживания" и с обновлением в реальном времени.

Реклама

Читайте также:

Что это такое и зачем бизнесу

Платформа "Пульс" уже собрала более 338 000 оценок, почти 30 000 комментариев и более 300 обращений от верифицированных предпринимателей со всей Украины. Теперь эти данные можно не просто оставлять, но и видеть в аналитике.

На дашборде видно, какие проблемы повторяются чаще всего, в каких регионах бизнесу сложнее работать и с какими органами власти возникает больше всего вопросов. Все - публично.

Почему это стало неожиданным решением

Каждый комментарий автоматически попадает в аналитику. То есть без ручного отбора, без редактирования и без вмешательства. В Минэкономики говорят, что именно так формируется живая картина бизнес-климата, а не отчет "для галочки".

Дашборд позволяет фильтровать обращения по регионам, отраслям и ответственным органам. Для предпринимателей это способ увидеть: их проблема - единичная или системная.

В чем уникальность этого дашборда

По словам заместителя министра экономики по цифровому развитию Александра Циборта, платформа создает модель управления, где решения принимают на основе данных, а не предположений. Когда комментарий предпринимателя становится частью государственной аналитики, меняется сама логика взаимодействия между бизнесом и властью.

С 1 января 2026 года "Пульс" получит статус полноценного государственного механизма цифрового взаимодействия бизнеса и органов власти. До этого предпринимателей призывают активно пользоваться платформой - оставлять оценки, комментарии и обращения.

Напомним, что несмотря на войну, количество международных компаний, которые планируют и в дальнейшем инвестировать в Украину, в 2025 году выросло до 72%.

Также мы рассказывали, как Украине привлекать инвесторов в строительную сферу — для этого нужно убрать бюрократические барьеры и коррупцию.