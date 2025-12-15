Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Для підприємців запустили новий інструмент — що він дає

Для підприємців запустили новий інструмент — що він дає

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 16:58
Мінекономіки запустило публічний дашборд скарг бізнесу
Жінка-підприємець з документами. Фото: Pexels

Мінекономіки зробило публічним аналітичний дашборд платформи "Пульс" — інструмент, який показує, на що насправді скаржиться бізнес по всій країні. Про це повідомляє  пресслужба уряду.

Фактично йдеться про відкриту базу реальних звернень підприємців — без ручної модерації, без "пригладжування" і з оновленням у реальному часі.

Реклама
Читайте також:

Що це таке і навіщо бізнесу

Платформа "Пульс" уже зібрала понад 338 000 оцінок, майже 30 000 коментарів і більш як 300 звернень від верифікованих підприємців з усієї України. Тепер ці дані можна не просто залишати, а й бачити в аналітиці.

На дашборді видно, які проблеми повторюються найчастіше, у яких регіонах бізнесу складніше працювати і з якими органами влади виникає найбільше питань. Усе — публічно.

Чому це стало несподіваним рішенням 

Кожен коментар автоматично потрапляє в аналітику. Тобто без ручного відбору, без редагування і без втручання. У Мінекономіки кажуть, що саме так формується жива картина бізнес-клімату, а не звіт "для галочки".

Дашборд дозволяє фільтрувати звернення за регіонами, галузями та відповідальними органами. Для підприємців це спосіб побачити: їхня проблема — одинична чи системна.

У чому унікальність цього дашборду

За словами заступника міністра економіки з цифрового розвитку Олександра Циборта, платформа створює модель управління, де рішення ухвалюють на основі даних, а не припущень. Коли коментар підприємця стає частиною державної аналітики, змінюється сама логіка взаємодії між бізнесом і владою.

З 1 січня 2026 року "Пульс" отримає статус повноцінного державного механізму цифрової взаємодії бізнесу та органів влади. До цього підприємців закликають активно користуватися платформою — залишати оцінки, коментарі та звернення.

Нагадаємо, що попри війну, кількість міжнародних компаній, які планують і надалі інвестувати в Україну, у 2025 році зросла до 72%. 

Також ми розказували, як Україні залучати інвесторів у будівельну сферу — для цього потрібно прибрати бюрократичні бар’єри та корупцію.

 

 

Український бізнес уряд скарги підприємства підприємці
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації