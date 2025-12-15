Мінекономіки запустило публічний дашборд скарг бізнесу

Жінка-підприємець з документами. Фото: Pexels

Мінекономіки зробило публічним аналітичний дашборд платформи "Пульс" — інструмент, який показує, на що насправді скаржиться бізнес по всій країні. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Фактично йдеться про відкриту базу реальних звернень підприємців — без ручної модерації, без "пригладжування" і з оновленням у реальному часі.

Реклама

Читайте також:

Що це таке і навіщо бізнесу

Платформа "Пульс" уже зібрала понад 338 000 оцінок, майже 30 000 коментарів і більш як 300 звернень від верифікованих підприємців з усієї України. Тепер ці дані можна не просто залишати, а й бачити в аналітиці.

На дашборді видно, які проблеми повторюються найчастіше, у яких регіонах бізнесу складніше працювати і з якими органами влади виникає найбільше питань. Усе — публічно.

Чому це стало несподіваним рішенням

Кожен коментар автоматично потрапляє в аналітику. Тобто без ручного відбору, без редагування і без втручання. У Мінекономіки кажуть, що саме так формується жива картина бізнес-клімату, а не звіт "для галочки".

Дашборд дозволяє фільтрувати звернення за регіонами, галузями та відповідальними органами. Для підприємців це спосіб побачити: їхня проблема — одинична чи системна.

У чому унікальність цього дашборду

За словами заступника міністра економіки з цифрового розвитку Олександра Циборта, платформа створює модель управління, де рішення ухвалюють на основі даних, а не припущень. Коли коментар підприємця стає частиною державної аналітики, змінюється сама логіка взаємодії між бізнесом і владою.

З 1 січня 2026 року "Пульс" отримає статус повноцінного державного механізму цифрової взаємодії бізнесу та органів влади. До цього підприємців закликають активно користуватися платформою — залишати оцінки, коментарі та звернення.

Нагадаємо, що попри війну, кількість міжнародних компаній, які планують і надалі інвестувати в Україну, у 2025 році зросла до 72%.

Також ми розказували, як Україні залучати інвесторів у будівельну сферу — для цього потрібно прибрати бюрократичні бар’єри та корупцію.