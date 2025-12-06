Что известно о настоящих владельцах ChatGPT и роли OpenAI

ChatGPT и OpenAI — кто контролирует самый известный ИИ-сервис
ChatGPT сейчас стал одним из самых известных технологических продуктов десятилетия, но мало кто знает, кто реально владеет сервисом и контролирует его. Между тем, за ChatGPT стоит сложная корпоративная структура и команда основателей, формировавших OpenAI с 2015 года.
Кто юридически владеет ChatGPT
ChatGPT принадлежит исследовательской компании OpenAI из Сан-Франциско. Формально модель работает внутри структуры OpenAI LP (ограниченное партнерство), которой руководит неприбыльная организация OpenAI Nonprofit. Именно такая гибридная система позволяет привлекать инвестиции, но сохранять контроль за стратегическими решениями у неприбыльной части.
OpenAI не является частной собственностью отдельного лица или группы инвесторов. Компания работает по модели "ограниченной прибыли": инвесторы могут возвращать средства, но не влияют непосредственно на ключевую миссию организации, то есть развитие безопасного и этически управляемого ИИ.
Кто создал компанию
OpenAI основала группа предпринимателей и исследователей Кремниевой долины. Среди самых известных соучредителей:
- Илон Маск - ранний инвестор, который вышел из совета директоров в 2018 году;
- Сэм Альтман - соучредитель и действующий CEO, фактическое лицо OpenAI;
- Грег Брокман - президент и технический соучредитель, который строил инженерную инфраструктуру компании;
- Илья Суцкевер - соучредитель и бывший главный научный руководитель, один из ключевых исследователей в сфере глубокого обучения.
В команду основателей также входили Войцех Заремба, Джон Шульман, Андрей Карпаты и другие специалисты, которые формировали научные направления компании.
Кто реально руководит ChatGPT сегодня
Ключевые решения по стратегии, развитию моделей и продуктов принимает руководство OpenAI во главе с Сэмом Альтманом.
Напомним, что впервые GPT был запущен 30 ноября 2022 года на базе GPT-3.5, а позже перешел на более современные модели (сейчас - GPT-5.1). ChatGPT учился с участием реальных людей, которые оценивали ответы и помогали модели становиться более точной и безопасной.
