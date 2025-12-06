Видео
ChatGPT и OpenAI — кто контролирует самый известный ИИ-сервис

ChatGPT и OpenAI — кто контролирует самый известный ИИ-сервис

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 15:25
Что известно о настоящих владельцах ChatGPT и роли OpenAI
Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

ChatGPT сейчас стал одним из самых известных технологических продуктов десятилетия, но мало кто знает, кто реально владеет сервисом и контролирует его. Между тем, за ChatGPT стоит сложная корпоративная структура и команда основателей, формировавших OpenAI с 2015 года.

Сайт Новини.LIVE расскажет о владельцах, руководителях и организационной модели сервиса, который стал лидером в сфере искусственного интеллекта.

Читайте также:

Кто юридически владеет ChatGPT

ChatGPT принадлежит исследовательской компании OpenAI из Сан-Франциско. Формально модель работает внутри структуры OpenAI LP (ограниченное партнерство), которой руководит неприбыльная организация OpenAI Nonprofit. Именно такая гибридная система позволяет привлекать инвестиции, но сохранять контроль за стратегическими решениями у неприбыльной части.

OpenAI не является частной собственностью отдельного лица или группы инвесторов. Компания работает по модели "ограниченной прибыли": инвесторы могут возвращать средства, но не влияют непосредственно на ключевую миссию организации, то есть развитие безопасного и этически управляемого ИИ.

Кто создал компанию

OpenAI основала группа предпринимателей и исследователей Кремниевой долины. Среди самых известных соучредителей:

  • Илон Маск - ранний инвестор, который вышел из совета директоров в 2018 году;
  • Сэм Альтман - соучредитель и действующий CEO, фактическое лицо OpenAI;
  • Грег Брокман - президент и технический соучредитель, который строил инженерную инфраструктуру компании;
  • Илья Суцкевер - соучредитель и бывший главный научный руководитель, один из ключевых исследователей в сфере глубокого обучения.

В команду основателей также входили Войцех Заремба, Джон Шульман, Андрей Карпаты и другие специалисты, которые формировали научные направления компании.

Кто реально руководит ChatGPT сегодня

Ключевые решения по стратегии, развитию моделей и продуктов принимает руководство OpenAI во главе с Сэмом Альтманом.

Напомним, что впервые GPT был запущен 30 ноября 2022 года на базе GPT-3.5, а позже перешел на более современные модели (сейчас - GPT-5.1). ChatGPT учился с участием реальных людей, которые оценивали ответы и помогали модели становиться более точной и безопасной.

Как мы сообщали ранее, сбой в системе Cloudflare за мгновение парализовал десятки онлайн-сервисов и финансовых платформ в разных странах. Многие популярные продукты были недоступны.

Также узнайте, как одесситка победила суд с помощью ChatGPT. Женщина решила сэкономить на услугах юриста, поэтому составила исковое заявление и выиграла дело с помощью искусственного интеллекта.

 

 

технологии нейросеть ChatGPT OpenAI ИИ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
