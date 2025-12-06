Що відомо про справжніх власників ChatGPT та роль OpenAI

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

ChatGPT зараз став одним із найвідоміших технологічних продуктів десятиліття, але мало хто знає, хто реально володіє сервісом і контролює його. Між тим, за ChatGPT стоїть складна корпоративна структура та команда засновників, що формували OpenAI з 2015 року.

Сайт Новини.LIVE розповість про власників, керівників і організаційну модель сервісу, який став лідером у сфері штучного інтелекту.

Хто юридично володіє ChatGPT

ChatGPT належить дослідницькій компанії OpenAI із Сан-Франциско. Формально модель працює всередині структури OpenAI LP (обмежене партнерство), якою керує неприбуткова організація OpenAI Nonprofit. Саме така гібридна система дозволяє залучати інвестиції, але зберігати контроль за стратегічними рішеннями у неприбуткової частини.

OpenAI не є приватною власністю окремої особи або групи інвесторів. Компанія працює за моделлю "обмеженого прибутку": інвестори можуть повернення коштів, але не впливають безпосередньо на ключову місію організації, тобто розвиток безпечного та етично керованого ШІ.

Хто створив компанію

OpenAI заснувала група підприємців і дослідників Кремнієвої долини. Серед найвідоміших співзасновників:

Ілон Маск — ранній інвестор, який вийшов із ради директорів у 2018 році;

Сем Альтман — співзасновник і чинний CEO, фактичне обличчя OpenAI;

Грег Брокман — президент і технічний співзасновник, який будував інженерну інфраструктуру компанії;

Ілля Суцкевер — співзасновник і колишній головний науковий керівник, один із ключових дослідників у сфері глибокого навчання.

До команди засновників також входили Войцех Заремба, Джон Шульман, Андрій Карпати та інші фахівці, які формували наукові напрямки компанії.

Хто реально керує ChatGPT сьогодні

Ключові рішення щодо стратегії, розвитку моделей та продуктів ухвалює керівництво OpenAI на чолі із Семом Альтманом.

Нагадаємо, що вперше GPT був запущений 30 листопада 2022 року на базі GPT-3.5, а пізніше перейшов на більш сучасні моделі (зараз - GPT-5.1). ChatGPT навчався за участі реальних людей, які оцінювали відповіді та допомагали моделі ставати точнішою та безпечнішою.

