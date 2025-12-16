Впервые за полгода нефть подешевела ниже $60 — почему это произошло

Добыча нефти. Фото: Freepik

Цены на нефть во вторник резко упали и опустились ниже психологической черты 60 долларов за баррель. Рынок не видел такого с мая, сообщает Reuters.

Инвесторы одновременно реагируют на несколько факторов — от признаков возможного прекращения войны в Украине до слабых экономических данных из Китая. Каждый сигнал о дополнительной нефти сразу давит на цены.

Реклама

Читайте также:

Что с ценами на нефть 16 декабря

Утром фьючерсы на Brent подешевели более чем на доллар и торговались у 59,45 доллара за баррель. Американская WTI потеряла почти 2 % и опустилась до 55,71 доллара.

Одна из главных причин падения - надежда, что переговоры между Россией и Украиной завершатся соглашением. В таком случае санкции могут ослабить, и на мировой рынок вернется дополнительный объем российской нефти.

Как пояснил аналитик Rystad Джанив Шах, рынок уже начинает закладывать сценарий, при котором предложение нефти станет еще больше, чем сейчас. А это автоматически давит на цены.

Китай и Венесуэла добавляют проблем

Параллельно рынок смотрит на Китай. Слабые экономические данные из КНР охлаждают ожидания относительно спроса. К тому же Пекин резко нарастил закупки нефти у Венесуэлы, что частично нивелирует эффект от действий США против венесуэльских танкеров.

В придачу - избыток плавучих хранилищ с нефтью. То есть даже логистические ограничения сейчас не выглядят критическими для рынка, а нефть дешевеет не из-за одного фактора, а из-за целой смеси факторов.

Напомним, как мы сообщали ранее, бум искусственного интеллекта резко поднял цены на уран - топливо для атомных электростанций.

Также мы писали, что в целом на Саудовскую Аравию, США и Россию приходится 40% мировой добычи нефти - и эта тройка уже неизменно доминирует в этой отрасли с 1970-х годов.