Вперше за пів року нафта подешевшала нижче $60 — чому це сталося

Видобуток нафти. Фото: Freepik

Ціни на нафту у вівторок різко впали й опустилися нижче за психологічну межу 60 доларів за барель. Ринок не бачив такого з травня, повідомляє Reuters.

Інвестори водночас реагують на кілька факторів — від ознак можливого припинення війни в Україні до слабких економічних даних із Китаю. Кожен сигнал про додаткову нафту одразу тисне на ціни.

Реклама

Читайте також:

Що з цінами на нафту 16 грудня

Уранці ф’ючерси на Brent подешевшали більш ніж на долар і торгувалися біля 59,45 долара за барель. Американська WTI втратила майже 2 % і опустилася до 55,71 долара.

Одна з головних причин падіння - сподівання, що переговори між Росією та Україною завершаться угодою. У такому разі санкції можуть послабити, і на світовий ринок повернеться додатковий обсяг російської нафти.

Як пояснив аналітик Rystad Джанів Шах, ринок уже починає закладати сценарій, за якого пропозиція нафти стане ще більшою, ніж зараз. А це автоматично тисне на ціни.

Китай і Венесуела додають проблем

Паралельно ринок дивиться на Китай. Слабкі економічні дані з КНР охолоджують очікування щодо попиту. До того ж Пекін різко наростив закупівлі нафти у Венесуели, що частково нівелює ефект від дій США проти венесуельських танкерів.

На додачу — надлишок плавучих сховищ із нафтою. Тобто навіть логістичні обмеження зараз не виглядають критичними для ринку, а нафта дешевшає не через один фактор, а через цілу суміш факторів.

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, бум штучного інтелекту різко підняв ціни на уран — пальне для атомних електростанцій.

Також ми писали, що загалом на Саудівську Аравію, США та Росію припадає 40% світового видобутку нафти — і ця трійка вже незмінно домінує в цій галузі з 1970-х років.