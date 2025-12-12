Audi Group продала контроль над Italdesign, студией дизайна Daewoo Lanos

Audi продала легендарную Italdesign после 15 лет владения
Audi Group официально объявила о продаже контрольного пакета итальянской студии Italdesign, пишет Минфин. Именно она в свое время создала дизайн Daewoo Lanos и еще сотен автомобилей, которые стали узнаваемыми во всем мире.
Новым владельцем стала американская IT-компания UST. Сделку подтвердили на официальном сайте Audi, но финансовые условия стороны решили не раскрывать.
Конец пятнадцатилетней эпохи под контролем Audi
Italdesign находилась в составе Audi Group с 2010 года - через Lamborghini. Фактически это были 15 лет работы в рамках крупного немецкого автоконцерна.
По новым условиям UST получает мажоритарную долю и операционный контроль. Lamborghini оставляет за собой миноритарный пакет, а Audi сохраняет статус стратегического партнера и ключевого клиента дизайн-студии.
Кто купил легендарную студию
UST - это американская технологическая компания, которая работает в сфере цифровой трансформации, облачных сервисов и программного обеспечения. Ранее она была известна как UST Global.
В компании объясняют, что хотят совместить классический автомобильный инжиниринг Italdesign с IT-решениями, софтом и элементами искусственного интеллекта. Фокус - "умные" автомобили нового поколения.
Чем известна Italdesign
Студия Italdesign была основана Джорджетто Джуджаро в 1968 году и за это время создала более 300 моделей авто, от массовых до суперкаров.
Среди самых известных работ - Volkswagen Golf первого поколения, культовый DeLorean из фильма "Назад в будущее" и Daewoo Lanos, который для Украины в 2000-е был почти народным авто.
