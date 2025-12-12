Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Audi продала легендарную Italdesign после 15 лет владения

Audi продала легендарную Italdesign после 15 лет владения

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 15:53
Audi Group продала контроль над Italdesign, студией дизайна Daewoo Lanos
Автомобиль Audi на дороге. Фото: Audi.com

Audi Group официально объявила о продаже контрольного пакета итальянской студии Italdesign, пишет Минфин. Именно она в свое время создала дизайн Daewoo Lanos и еще сотен автомобилей, которые стали узнаваемыми во всем мире.

Новым владельцем стала американская IT-компания UST. Сделку подтвердили на официальном сайте Audi, но финансовые условия стороны решили не раскрывать.

Реклама
Читайте также:

Конец пятнадцатилетней эпохи под контролем Audi

Italdesign находилась в составе Audi Group с 2010 года - через Lamborghini. Фактически это были 15 лет работы в рамках крупного немецкого автоконцерна.

По новым условиям UST получает мажоритарную долю и операционный контроль. Lamborghini оставляет за собой миноритарный пакет, а Audi сохраняет статус стратегического партнера и ключевого клиента дизайн-студии.

Кто купил легендарную студию

UST - это американская технологическая компания, которая работает в сфере цифровой трансформации, облачных сервисов и программного обеспечения. Ранее она была известна как UST Global.

В компании объясняют, что хотят совместить классический автомобильный инжиниринг Italdesign с IT-решениями, софтом и элементами искусственного интеллекта. Фокус - "умные" автомобили нового поколения.

Чем известна Italdesign

Студия Italdesign была основана Джорджетто Джуджаро в 1968 году и за это время создала более 300 моделей авто, от массовых до суперкаров.

Среди самых известных работ - Volkswagen Golf первого поколения, культовый DeLorean из фильма "Назад в будущее" и Daewoo Lanos, который для Украины в 2000-е был почти народным авто.

Напомним, недавно мы писали о заводе ЗАЗ, который, несмотря на войну, остается единственным производителем в Украине, сохранившим полный цикл выпуска легковых автомобилей.

Также мы сообщали, что немецкие специалисты проверили, какие подержанные машины сохраняют лучшую выносливость после десятилетия на дорогах.

США авто Дизайн Audi
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации