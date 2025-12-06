Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Запорожский автозавод — что известно о производстве

Запорожский автозавод — что известно о производстве

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 19:35
Запорожский автозавод обновил производственные возможности — какие мощности имеет
Здание Запорожского автомобильного завода. Фото: сайт ЗАЗ

Запорожский автомобильный завод обнародовал обновленные данные о работе своих линий и технических мощностях.

Сайт Новини. LIVE рассказывает о заводе, который, несмотря на войну, остается единственным производителем в Украине, сохранившим полный цикл выпуска легковых автомобилей — от штамповки кузова до дорожных испытаний готовой модели.

Реклама
Читайте также:

Производственный цикл ЗАЗа

После модернизации завод работает по стандартам Groupe Renault, что позволяет обеспечивать уровень качества, сопоставимый с европейским.

Завод имеет возможность создавать автомобиль с нуля. В цикл входят штамповка деталей, автоматизированная сварка, покраска, сборка и полный комплекс тестов. Мощности предприятия составляют до 150 000 авто в год.

Сварочное производство

Кузова сваривают роботы международных систем FANUC, COMAU и KUKA. Автоматизация почти полностью исключает человеческий фактор, повышая точность и скорость.

Геометрию кузова проверяют 3D-сканерами, а качество швов контролируют как разрушающими, так и неразрушающими методами.

Окрасочный комплекс и моторное производство

На линии работают девять роботов, которые наносят краску и лак в 12 доступных цветах.

Технологии BASF и KCC обеспечивают гарантию от сквозной коррозии на 5 лет. Пропускная способность комплекса — до 32 кузовов в час.

В состав корпорации входит Мелитопольский моторный завод — историческое предприятие, на котором создавались первые двигатели для "Запорожца". Сейчас он, к сожалению, в оккупации.

Сборочная линия и испытания

Автомобили собирают на поточных конвейерах, которые легко адаптируются под новые модели. Готовые авто проходят стендовые проверки и дорожные испытания на треке с различными типами покрытия.

Контролируется работа тормозов, света, подвески, уровень шума и вибраций.

Логистика и хранение

Готовые автомобили поступают в логистический центр площадью 12 000 кв. м. Система позволяет одновременно аккумулировать более 1300 машин и обеспечивает непрерывную доставку комплектующих на производство и отгрузку готовых авто дилерам.

Ранее мы сообщали, что крупные компании, в частности BMW, Mercedes и Audi, начали объявлять о выходе с российского рынка, закрытии своих заводов и приостановке сервисного обслуживания. Но некоторые люксовые автомобильные бренды до сих пор работают на рынке страны-агрессора, платя огромные налоги.

Также узнайте, какие есть самые надежные подержанные авто после 10 лет пробега.

Запорожье автомобиль производство
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации