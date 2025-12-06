Запорожский автозавод обновил производственные возможности — какие мощности имеет

Запорожский автозавод — что известно о производстве
Запорожский автомобильный завод обнародовал обновленные данные о работе своих линий и технических мощностях.
Сайт Новини. LIVE рассказывает о заводе, который, несмотря на войну, остается единственным производителем в Украине, сохранившим полный цикл выпуска легковых автомобилей — от штамповки кузова до дорожных испытаний готовой модели.
Производственный цикл ЗАЗа
После модернизации завод работает по стандартам Groupe Renault, что позволяет обеспечивать уровень качества, сопоставимый с европейским.
Завод имеет возможность создавать автомобиль с нуля. В цикл входят штамповка деталей, автоматизированная сварка, покраска, сборка и полный комплекс тестов. Мощности предприятия составляют до 150 000 авто в год.
Сварочное производство
Кузова сваривают роботы международных систем FANUC, COMAU и KUKA. Автоматизация почти полностью исключает человеческий фактор, повышая точность и скорость.
Геометрию кузова проверяют 3D-сканерами, а качество швов контролируют как разрушающими, так и неразрушающими методами.
Окрасочный комплекс и моторное производство
На линии работают девять роботов, которые наносят краску и лак в 12 доступных цветах.
Технологии BASF и KCC обеспечивают гарантию от сквозной коррозии на 5 лет. Пропускная способность комплекса — до 32 кузовов в час.
В состав корпорации входит Мелитопольский моторный завод — историческое предприятие, на котором создавались первые двигатели для "Запорожца". Сейчас он, к сожалению, в оккупации.
Сборочная линия и испытания
Автомобили собирают на поточных конвейерах, которые легко адаптируются под новые модели. Готовые авто проходят стендовые проверки и дорожные испытания на треке с различными типами покрытия.
Контролируется работа тормозов, света, подвески, уровень шума и вибраций.
Логистика и хранение
Готовые автомобили поступают в логистический центр площадью 12 000 кв. м. Система позволяет одновременно аккумулировать более 1300 машин и обеспечивает непрерывную доставку комплектующих на производство и отгрузку готовых авто дилерам.
