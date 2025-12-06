Запорожский автозавод обновил производственные возможности — какие мощности имеет

Здание Запорожского автомобильного завода. Фото: сайт ЗАЗ

Запорожский автомобильный завод обнародовал обновленные данные о работе своих линий и технических мощностях.

Сайт Новини. LIVE рассказывает о заводе, который, несмотря на войну, остается единственным производителем в Украине, сохранившим полный цикл выпуска легковых автомобилей — от штамповки кузова до дорожных испытаний готовой модели.

Производственный цикл ЗАЗа

После модернизации завод работает по стандартам Groupe Renault, что позволяет обеспечивать уровень качества, сопоставимый с европейским.

Завод имеет возможность создавать автомобиль с нуля. В цикл входят штамповка деталей, автоматизированная сварка, покраска, сборка и полный комплекс тестов. Мощности предприятия составляют до 150 000 авто в год.

Сварочное производство

Кузова сваривают роботы международных систем FANUC, COMAU и KUKA. Автоматизация почти полностью исключает человеческий фактор, повышая точность и скорость.

Геометрию кузова проверяют 3D-сканерами, а качество швов контролируют как разрушающими, так и неразрушающими методами.

Окрасочный комплекс и моторное производство

На линии работают девять роботов, которые наносят краску и лак в 12 доступных цветах.

Технологии BASF и KCC обеспечивают гарантию от сквозной коррозии на 5 лет. Пропускная способность комплекса — до 32 кузовов в час.

В состав корпорации входит Мелитопольский моторный завод — историческое предприятие, на котором создавались первые двигатели для "Запорожца". Сейчас он, к сожалению, в оккупации.

Сборочная линия и испытания

Автомобили собирают на поточных конвейерах, которые легко адаптируются под новые модели. Готовые авто проходят стендовые проверки и дорожные испытания на треке с различными типами покрытия.

Контролируется работа тормозов, света, подвески, уровень шума и вибраций.

Логистика и хранение

Готовые автомобили поступают в логистический центр площадью 12 000 кв. м. Система позволяет одновременно аккумулировать более 1300 машин и обеспечивает непрерывную доставку комплектующих на производство и отгрузку готовых авто дилерам.

