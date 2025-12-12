Відео
Audi продала легендарну Italdesign після 15 років володіння

Audi продала легендарну Italdesign після 15 років володіння

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 15:53
Audi Group продала контроль над Italdesign, студією дизайну Daewoo Lanos
Автомобіль Audi на дорозі. Фото: Audi.com

Audi Group офіційно оголосила про продаж контрольного пакета італійської студії Italdesign, пише Мінфін. Саме вона свого часу створило дизайн Daewoo Lanos та ще сотень автомобілів, які стали впізнаваними у всьому світі.

Новим власником стала американська IT-компанія UST. Угоду підтвердили на офіційному сайті Audi, але фінансові умови сторони вирішили не розкривати.

Читайте також:

Кінець п'ятнадцатірічної епохи під контролем Audi

Italdesign перебувала у складі Audi Group з 2010 року — через Lamborghini. Фактично це були 15 років роботи в межах великого німецького автоконцерну.

За новими умовами UST отримує мажоритарну частку і операційний контроль. Lamborghini залишає за собою міноритарний пакет, а Audi зберігає статус стратегічного партнера і ключового клієнта дизайн-студії.

Хто купив легендарну студію

UST — це американська технологічна компанія, яка працює у сфері цифрової трансформації, хмарних сервісів та програмного забезпечення. Раніше вона була відома як UST Global.

У компанії пояснюють, що хочуть поєднати класичний автомобільний інжиніринг Italdesign з IT-рішеннями, софтом та елементами штучного інтелекту. Фокус — "розумні" автомобілі нового покоління.

Чим відома Italdesign

Студія Italdesign була заснована Джорджетто Джуджаро у 1968 році і за цей час створила понад 300 моделей авто, від масових до суперкарів.

Серед найвідоміших робіт — Volkswagen Golf першого покоління, культовий DeLorean з фільму "Назад у майбутнє" і Daewoo Lanos, який для України в 2000-ті був майже народним авто. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про завод ЗАЗ, який попри війну залишається єдиним виробником в Україні, що зберіг повний цикл випуску легкових автомобілів.

Також ми повідомляли, що німецькі фахівці перевірили, які вживані машини зберігають найкращу витривалість після десятиліття на дорогах.

США авто Дизайн Audi Daewoo Lanos
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
