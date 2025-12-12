Audi Group продала контроль над Italdesign, студією дизайну Daewoo Lanos

Автомобіль Audi на дорозі. Фото: Audi.com

Audi Group офіційно оголосила про продаж контрольного пакета італійської студії Italdesign, пише Мінфін. Саме вона свого часу створило дизайн Daewoo Lanos та ще сотень автомобілів, які стали впізнаваними у всьому світі.

Новим власником стала американська IT-компанія UST. Угоду підтвердили на офіційному сайті Audi, але фінансові умови сторони вирішили не розкривати.

Кінець п'ятнадцатірічної епохи під контролем Audi

Italdesign перебувала у складі Audi Group з 2010 року — через Lamborghini. Фактично це були 15 років роботи в межах великого німецького автоконцерну.

За новими умовами UST отримує мажоритарну частку і операційний контроль. Lamborghini залишає за собою міноритарний пакет, а Audi зберігає статус стратегічного партнера і ключового клієнта дизайн-студії.

Хто купив легендарну студію

UST — це американська технологічна компанія, яка працює у сфері цифрової трансформації, хмарних сервісів та програмного забезпечення. Раніше вона була відома як UST Global.

У компанії пояснюють, що хочуть поєднати класичний автомобільний інжиніринг Italdesign з IT-рішеннями, софтом та елементами штучного інтелекту. Фокус — "розумні" автомобілі нового покоління.

Чим відома Italdesign

Студія Italdesign була заснована Джорджетто Джуджаро у 1968 році і за цей час створила понад 300 моделей авто, від масових до суперкарів.

Серед найвідоміших робіт — Volkswagen Golf першого покоління, культовий DeLorean з фільму "Назад у майбутнє" і Daewoo Lanos, який для України в 2000-ті був майже народним авто.

