Дроновая атака на черноморский терминал и решение ОПЕК резко подняли цены на нефть

Добыча нефти. Фото: Pixabay

Цены на нефть поднялись примерно на 2% после того, как страны ОПЕК+ подтвердили намерение сохранить добычу на текущем уровне в первом квартале 2026 года. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, на цену нефти влияют дроновые атаки и неопределенная ситуация с Венесуэлой.

Реклама

Читайте также:

Решение ОПЕК+ изменило настроения рынка

ОПЕК+ договорилась сделать паузу в наращивании добычи на фоне опасений профицита на рынке.

Рынок позитивно отреагировал на это решение, так как ранее длительное время доминировал нарратив о возможном "переизбытке нефти".

Фьючерсы Brent выросли до $63,60 за баррель, WTI — до $59,77, оба бенчмарка обновили максимум более чем за неделю после четырех месяцев подряд падения котировок.

Ситуация с Венесуэлой и удары по инфраструктуре

Дополнительное давление на котировки создает планы США по Венесуэле. Президент Дональд Трамп заявил, что "воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы" следует считать закрытым, что вызвало новую волну неопределенности вокруг крупного производителя нефти.

Также риски для предложения растут на фоне очередных украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

Еще одним фактором стали события в Черном море: Caspian Pipeline Consortium (CPC), консорциум с российскими, казахстанскими и американскими акционерами, приостановил экспорт после того, как в российском терминале было повреждено швартовное оборудование в результате атаки украинского дрона. Через этот маршрут проходит более 1% мировых поставок нефти.

Что будет с ценами на нефть дальше

На этом фоне участники рынка внимательно следят за дальнейшими заявлениями ОПЕК+, развитием ситуации вокруг Венесуэлы и новыми ударами по нефтяной инфраструктуре, которые напрямую влияют на глобальный баланс спроса и предложения. Именно эти факторы и определят, какой будет цена на нефть в 2026 году.

Напомним, ранее мы писали, что глава Белого дома Дональд Трамп заявляет, что США могут признать венесуэльские власти террористической организацией и атаковать эту страну.

Также мы сообщали, стоит ли ждать нового скачка цен на дизель и бензин в Украине в ближайшее время.