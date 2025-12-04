Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Атака на нафтопровід "Дружба" різко підняла ціну на нафту

Атака на нафтопровід "Дружба" різко підняла ціну на нафту

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:08
Ціни на нафту у світі ростуть після підриву нафтопроводу Дружба
Одна з гілок нафтопроводу "Дружба". Фото: Pixabay

У четвер, 4 грудня, світові ціни на нафту знов стрибнули вгору після того, як Україна завдала нового удару по російському нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє Reuters.

Наразі Brent торгується біля позначки $63, WTI близько $59, демонструючи зростання навіть попри слабкі фундаментальні показники ринку.

Реклама
Читайте також:

Удар по "Дружбі" і наслідки для поставок нафти

Українська розвідка підтвердила атаку дронами по нафтопроводу "Дружба" в Тамбовській області. Це вже п’ятий удар по маршруту, через який російська нафта йде до Словаччини та Угорщини.

Атаки проти російських НПЗ стала системними і це вже призвело до того, що 
РФ скоротила переробку до 5 млн барелів на добу, а падіння річного обсягу склало мінус 335 тис. барелів на добу. 

Ринок нафти слідкує за переговорами про мир

Нафтовий ринок важно слідкує за пермовинами про мир, тому що закінчення війни буде означати зняття санцій з Росії і її нафтової отраслі. 

Але зараз, попри зростання котирувань, експерти не очікують різких стрибків. Прогнозується, що ціни залишатимуться в узькому коридорі, поки мирні переговори не дадуть чітких сигналів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Німеччина просить США зняти санкції з дочірніх компаній "Роснафти". Це сталося після того, як банки заявили, що санкції можуть перешкодити їм співпрацювати з місцевим постачальником енергії.

Також ми повідомляли, чи варто чекати нового стрибка цін на дизель та бензин в Україні у найближчий час. 

нафта Brent Ціни на пальне нафтопровід Дружба удари по РФ
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації