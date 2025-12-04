Ціни на нафту у світі ростуть після підриву нафтопроводу Дружба

Одна з гілок нафтопроводу "Дружба". Фото: Pixabay

У четвер, 4 грудня, світові ціни на нафту знов стрибнули вгору після того, як Україна завдала нового удару по російському нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє Reuters.

Наразі Brent торгується біля позначки $63, WTI близько $59, демонструючи зростання навіть попри слабкі фундаментальні показники ринку.

Удар по "Дружбі" і наслідки для поставок нафти

Українська розвідка підтвердила атаку дронами по нафтопроводу "Дружба" в Тамбовській області. Це вже п’ятий удар по маршруту, через який російська нафта йде до Словаччини та Угорщини.

Атаки проти російських НПЗ стала системними і це вже призвело до того, що

РФ скоротила переробку до 5 млн барелів на добу, а падіння річного обсягу склало мінус 335 тис. барелів на добу.

Ринок нафти слідкує за переговорами про мир

Нафтовий ринок важно слідкує за пермовинами про мир, тому що закінчення війни буде означати зняття санцій з Росії і її нафтової отраслі.

Але зараз, попри зростання котирувань, експерти не очікують різких стрибків. Прогнозується, що ціни залишатимуться в узькому коридорі, поки мирні переговори не дадуть чітких сигналів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Німеччина просить США зняти санкції з дочірніх компаній "Роснафти". Це сталося після того, як банки заявили, що санкції можуть перешкодити їм співпрацювати з місцевим постачальником енергії.

Також ми повідомляли, чи варто чекати нового стрибка цін на дизель та бензин в Україні у найближчий час.