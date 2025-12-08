Видео
Доход дорожных компаний рухнул на 70% – что их ждет

Доход дорожных компаний рухнул на 70% – что их ждет

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 18:33
Крупнейшие дорожные компании потеряли от 20% до 70% дохода - что ждет в 2026 году
Ремонт дороги. Фото: Freepik

В 2025 году ключевые участники "Великого будівництва", речь идет об "Автостраде", Onur, RDS и "Автомагистраль-Юг" - завершают год со значительным падением доходов из-за сокращения финансирования. Об этом пишет Форбс Украина.

Более того, компании констатируют, что 2026 год в дорожной отрасли станет еще сложнее.

Читайте также:

В бюджете нет денег на дороги

Вице-премьер Алексей Кулеба подчеркнул, что на содержание и ремонт дорог в госбюджете заложено лишь 12,8 млрд грн, а это в пять-шесть раз меньше потребности.

Бизнесу приходится балансировать между сохранением производственных мощностей и неопределенным будущим.

Сокращение выручки и хроника года

Как пишет Форбс, компания RDS ожидает дополнительные правительственные решения по дофинансированию, чтобы погасить долги за выполненные работы и продолжить ремонты. Но в первом полугодии 2025-го выручка компании упала на 59% - до 1,4 млрд грн.

Доходы "Автомагистраль-Юг" рухнули еще больше, на 70% - до 1,9 млрд грн. Компания пережила обыски и уголовное производство по возможному завышению стоимости материалов на строительстве водопровода.

У компании Onur доходы сократились до 8,9 млрд грн - на 18% меньше, чем в 2024-м и втрое меньше довоенного уровня. За первое полугодие 2025-го финансовый результат компании упал до 3,2 млрд грн.

Кто из дорожных компаний держится лучше всего

Меньше всего потерь имеет "Автострада" Максима Шкиля, чье падение составляет лишь 9% - это 10,3 млрд грн. Компания рассчитывает завершить год с 18 млрд грн выручки.

Для этого бизнес переформатировался на 70%: вместо дорог - строительство метро на Виноградарь, укрепление энергообъектов и завершение водопровода в Николаев.

RDS в 2025-м также переориентировалась на оборонные и инфраструктурные работы.

Что ждет отрасль в 2026 году

В отрасли отмечают, что без возвращения Дорожного фонда и восстановления стабильного финансирования инфраструктуры рынок продолжит падение.

"Ждем остановки военных действий и нормального финансирования", - говорит руководитель компании "Автострада" Максим Шкиль.

Напомним, ранее мы сообщали, что депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал, почему долго строятся мосты в Киеве.

Также мы писали, что строительство автомагистрали Яссы-Кишинев-Одесса началось. Новый объект станет первой частью трассы на территории Молдовы и соединит ее с европейской сетью дорог. Работы продлятся полтора года.

 

 

ремонт тендер Большое строительство дороги дорожные знаки
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
