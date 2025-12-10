Нафта з РФ різко подешевшала — покупці не можуть її забрати

Нафтовий танкер. Фото: Pixabay

Російська "чорна" нафта знову просіла — цього разу до рівнів, яких не бачили від початку повномасштабної війни. Дані Argus, на які посилається Bloomberg, показують різке падіння практично по всіх напрямках.

При цьому експортування не зупиняється: обсяги з портів навіть підросли, але нафту вже нікуди дівати — вона накопичується в морі, як у величезному складі.

Вимушені знижки РФ б’ють нові рекорди

Після санкцій США проти "Роснефти" і "Лукойла" ситуація на нафтовому ринку різко погіршилася.

У Новоросійську ціна Urals опустилася до $38,28 за барель, що майже на $3 менше за попередній тиждень. У балтійських портах аналогічний сорт впав до $41,16.

Навіть ESPO, який зазвичай охоче забирає Китай, знизився до $52,36.

Фактично РФ іде на історичний антирекорд.

Покупці йдуть, але танкери забиваються нафтою

Попри те, що індійські та китайські НПЗ відмовляються від російських партій нафти, РФ продовжує активно вантажити нафту на судна — з 3,94 до 4,24 млн барелів на добу на початку грудня.

Але це створило парадокс: дедалі більше "барелів" просто висять у морі. За два тижні в танкерах-хранилищах "осіло" ще 20 млн барелів, а загальний обсяг російської нафти, що блукає без покупця, досягнув рекордних 180 млн.

Поки ринок чекає, РФ тоне у власному експорті, і аналітики відзначають, що така ситуація може тиснути на ціни ще сильніше.

Тому ціна на Urals може ще більше впасти вниз, а російські постачальники будуть вимушені давати все більші знижки.

Нагадаємо, що китайські нафтопереробні компанії почали відмовлятися від купівлі російської нафти. Загальний обсяг нафти, від якої відмовилися як державні, так і приватні компанії КНР, становить майже половину усього нафтового імпорту РФ до Китаю.

Також ми повідомляли, що український нафтопровід "Одеса—Броди" може отримати нове життя. Його планують використати для постачання нафти до країн ЄС, зокрема, Угорщини та Словаччини