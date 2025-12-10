Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Санкції обрушили ціни на нафту РФ до мінімуму від початку війни

Санкції обрушили ціни на нафту РФ до мінімуму від початку війни

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 11:58
Нафта з РФ різко подешевшала — покупці не можуть її забрати
Нафтовий танкер. Фото: Pixabay

Російська "чорна" нафта знову просіла — цього разу до рівнів, яких не бачили від початку повномасштабної війни. Дані Argus, на які посилається Bloomberg, показують різке падіння практично по всіх напрямках.

При цьому експортування не зупиняється: обсяги з портів навіть підросли, але нафту вже нікуди дівати — вона накопичується в морі, як у величезному складі.

Реклама
Читайте також:

Вимушені знижки РФ б’ють нові рекорди

Після санкцій США проти "Роснефти" і "Лукойла" ситуація на нафтовому ринку різко погіршилася.

У Новоросійську ціна Urals опустилася до $38,28 за барель, що майже на $3 менше за попередній тиждень. У балтійських портах аналогічний сорт впав до $41,16.

Навіть ESPO, який зазвичай охоче забирає Китай, знизився до $52,36.

Фактично РФ іде на історичний антирекорд.

Покупці йдуть, але танкери забиваються нафтою

Попри те, що індійські та китайські НПЗ відмовляються від російських партій нафти,  РФ продовжує активно вантажити нафту на судна — з 3,94 до 4,24 млн барелів на добу на початку грудня.

Але це створило парадокс: дедалі більше "барелів" просто висять у морі. За два тижні в танкерах-хранилищах "осіло" ще 20 млн барелів, а загальний обсяг російської нафти, що блукає без покупця, досягнув рекордних 180 млн.

Поки ринок чекає, РФ тоне у власному експорті, і аналітики відзначають, що така ситуація може тиснути на ціни ще сильніше.

Тому ціна на Urals може ще більше впасти вниз, а російські постачальники будуть вимушені давати все більші знижки.

Нагадаємо, що китайські нафтопереробні компанії почали відмовлятися від купівлі російської нафти. Загальний обсяг нафти, від якої відмовилися як державні, так і приватні компанії КНР, становить майже половину усього нафтового імпорту РФ до Китаю.

Також ми повідомляли, що український нафтопровід "Одеса—Броди" може отримати нове життя. Його планують використати для постачання нафти до країн ЄС, зокрема, Угорщини та Словаччини

 

санкції проти Росії НПЗ Роснафта нафта танкер
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації