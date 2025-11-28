Активи виробника мінеральної води Моршинська та Миргородська виставляють на торги — деталі

Проведення аукціону. Фото: Dzengi.com

Уряд оголосив публічні торги на активи компанії, що володіє брендами Моршинська та Миргородська. Йдеться про корпоративні права підприємств, які забезпечують повний виробничий цикл — від видобутку води до її дистрибуції. Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Тендерні пропозиції вже відкриті й приймаються до 18:00 12 грудня, а сам аукціон пройде у грудні на платформі Prozorro.

Реклама

Читайте також:

Що саме продає держава та скільки отримає бюджет

Управління передадуть над корпоративними правами компаній, які виробляють і розподіляють продукцію під брендами Моршинська та Миргородська. Прибуток від їхньої діяльності спрямовуватиметься до Державного бюджету, окрім винагороди управителя.

Уряд очікує, що нове керівництво забезпечить стабільні надходження до бюджету та зможе ефективно управляти активами.

За оцінками уряду, очікуваний щомісячний дохід становитиме не менше ніж 24 млн грн.



Чому активи виставили на аукціон

Активи IDS Ukraine були арештовані ще у 2022 році, оскільки фактично належали російському бізнесмену Михайлу Фрідману.

Цей бізнесмен зараз перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.

Всі активи російського олігарха в Україні арештували ще в червні 2022 року.

Як взяти участь в аукціоні

Участь можуть подати всі охочі компанії, які відповідають вимогам конкурсу. Пропозиції приймаються до 12 грудня включно, після чого відбудеться відкритий аукціон на Prozorro.

Як ми повідомляли раніше, запланований аукціон із приватизації Одеського припортового заводу не відбувся вже вчетверте — все через відсутність охочих взяти участь. Попри високий інтерес на ринку, умови для інвесторів залишаються складними.

Також нагадаємо, що уряд вводить єдиний формат бізнес-планів для малого та середнього бізнесу. Тепер усі бізнес-плани подаватимуться в одному форматі та з фіксованим набором даних.