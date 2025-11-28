Відео
Головна Компанії Відомі бренди мінералки віддадуть в нові руки — умови конкурсу

Відомі бренди мінералки віддадуть в нові руки — умови конкурсу

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 13:15
Активи виробника мінеральної води Моршинська та Миргородська виставляють на торги — деталі
Проведення аукціону. Фото: Dzengi.com
Ключові моменти Що саме продає держава та скільки отримає бюджет Чому активи виставили на аукціон Як взяти участь в аукціоні

Уряд оголосив публічні торги на активи компанії, що володіє брендами Моршинська та Миргородська. Йдеться про корпоративні права підприємств, які забезпечують повний виробничий цикл — від видобутку води до її дистрибуції. Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Тендерні пропозиції вже відкриті й приймаються до 18:00 12 грудня, а сам аукціон пройде у грудні на платформі Prozorro.

Читайте також:

Що саме продає держава та скільки отримає бюджет 

Управління передадуть над корпоративними правами компаній, які виробляють і розподіляють продукцію під брендами Моршинська та Миргородська. Прибуток від їхньої діяльності спрямовуватиметься до Державного бюджету, окрім винагороди управителя.

Уряд очікує, що нове керівництво забезпечить стабільні надходження до бюджету та зможе ефективно управляти активами. 

За оцінками уряду, очікуваний щомісячний дохід становитиме не менше ніж 24 млн грн. 


Чому активи виставили на аукціон

Активи IDS Ukraine були арештовані ще у 2022 році, оскільки фактично належали російському бізнесмену Михайлу Фрідману.

Цей бізнесмен зараз перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.

Всі активи російського олігарха в Україні арештували ще в червні 2022 року. 

Як взяти участь в аукціоні

Участь можуть подати всі охочі компанії, які відповідають вимогам конкурсу. Пропозиції приймаються до 12 грудня включно, після чого відбудеться відкритий аукціон на Prozorro.

Як ми повідомляли раніше, запланований аукціон із приватизації Одеського припортового заводу не відбувся вже вчетверте — все через відсутність охочих взяти участь. Попри високий інтерес на ринку, умови для інвесторів залишаються складними.

Також нагадаємо, що уряд вводить єдиний формат бізнес-планів для малого та середнього бізнесу. Тепер усі бізнес-плани подаватимуться в одному форматі та з фіксованим набором даних.

Автор:
Віталій Чайка
Автор:
Віталій Чайка
