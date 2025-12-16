Як відреагували на "податок на OLX" компанії Bolt, Uber і Glovo

Застосунок Uber на екрані смартфону. Фото: Freepik

Великі цифрові платформи, де працюють водії й кур’єри, уперше публічно схвалили ідею автоматичного обміну даними про доходи. Йдеться про ініціативу, яку в народі назвали "податком на OLX" і яку активно обговорюють у парламенті.

Bolt, Uber і Glovo виступили спільною заявою. Компанії підтримали законопроєкти №14025 і №14026, які зобов’язують платформи без участі користувача передавати податковій відомості про виплачені суми.

Що саме схвалили платформи

У заяві йдеться про запровадження прозорого, зрозумілого й передбачуваного регулювання доходів самозайнятих — водіїв і кур’єрів. Сервіси запевнили, що технічно готові впровадити зміни без перебоїв у роботі й з дотриманням прав користувачів.

Очікується, що після ухвалення законів бюджет щороку отримуватиме близько 14 млрд грн.

Кого не торкнеться податок

У документах є чітке виключення: продаж товарів на суму до 2 тис. євро на рік не вважатиметься системною економічною діяльністю й оподаткуванню не підлягатиме.

У парламенті уточнили також, що ліміт діятиме сумарно на всіх платформах, а не окремо на кожній. Державна податкова служба стежитиме, щоби сума не перевищила встановленої межі.

Як рухається закон у Раді

Ідея зробити цифрові платформи податковими агентами обговорюється не вперше. У грудні 2024 року голова профільного комітету Данило Гетьманцев заявляв, що парламент розгляне відповідний закон у 2025 році.

У квітні Кабмін уже схвалив законопроєкт, а в жовтні 2025-го комітет підтримав його до розгляду. Порівняно з першою версією, неоподатковуваний ліміт підвищили — з 12 прожиткових мінімумів до 2 тисяч євро.

Що зміниться для клієнтів

Клієнти сервісів одразу не відчують різких змін, однак непрямий вплив цілком імовірний. Якщо водії й кур’єри почнуть чесно й регулярно платити податки, деякі з них просто додадуть ці витрати до вартості поїздки чи доставки. У підсумку тарифи поволі зростуть.

Разом із тим платформи не хочуть перекладати всі додаткові витрати на замовника, адже конкуренція між ними лишається гострою. Отже, ціни навряд чи стрибнуть угору.

Чому це важливо для МВФ та Європи

Прийняття такого законодавства є одним із структурних маяків програми співпраці з МВФ. У фонді прямо заявляли: податкове врегулювання доходів із цифрових платформ — одна з умов для відкриття нового фінансування.

Європейська Бізнес Асоціація також підтримує законопроєкти, хоча й пропонує доопрацювати їх уже після першого читання.

