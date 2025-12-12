PlayCity оштрафувало Анну Алхім на 4,8 млн грн за рекламу азартних ігор

Анна Алхім. Фото: instagram.com/alkhimova_anna15

Державне агентство PlayCity під час чергового моніторингу соцмереж упіймало блогерку Анну Алхім на рекламі азартних ігор у її Instagram-сторіз. Порушення виявили доволі швидко — і тепер на блогерку чекає штраф у 4,8 мільйона гривень, йдеться на сайті Мінцифри.

Це не перший випадок — за пів року PlayCity вже оштрафувало 14 блогерів, сайтів і медіа на понад ₴67,2 млн. Частину порушень знаходять самі, частину — завдяки скаргам українців, які все активніше надсилають докази незаконної реклами.

Реклама

Читайте також:

Що саме заборонено в Україні

Регулятор нагадує, що у рекламі азартних ігор заборонено показувати інтерфейс гри, демонструвати виграші, обіцяти бонуси чи "гру безоплатно".

Так само не можна просувати бренди без української ліцензії та маскувати рекламні інтеграції під "особистий досвід".

Хто така Анна Алхім

Анна Миколаївна Алхімова (псевдонім: Анна Алхім) — українська блогерка. Народилася 6 жовтня 1991 у Тернівці Дніпропетровської області.

Була неодноразовою фігуранткою скандалів, пов'язаних із висловлюваннями про Росію, використанням російського контенту та резонансними дописами в соцмережах.

Коли реклама казіно дозволена?

У той же час реклама казіно дозволена, якщо:

замовником є організатор азартних ігор з українською ліцензією

Реклама розміщена у визначених законом медіа

Вказано вікове обмеження 21+

Додано попередження про відповідальну гру

Як повідомити про порушення

Також в Мінцифри нагадали: якщо користувачі бачать підозрілу рекламу казино — просять надсилати скриншоти та посилання на info@playcity.gov.ua.

У PlayCity кажуть, що саме завдяки таким сигналам вдається наздоганяти тих, хто намагається обійти закон.

Як ми повідомляли раніше, на скандальну блогерку Анну Алхім завели справу про держзраду.

Також ми писали, що керівник Мінцифри Михайло Федоров може очоліти Офіс Президента.